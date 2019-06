Under årets Skytrax World Airline Awards i Paris ble flyselskaper verden over rangert i alt fra beste mat til verdens beste selskap i verden.

Til tross for mye problemer i vår med MAX-flyene, kan Bjørn Kjos juble høyt.

Norwegian stakk av med prisen for verdens beste lavprisselskap på langdistanse. Dette er syvende året på rad at det norske selskapet stikker av med denne prisen.

Skytrax-utdelingen antas for å være en svært anerkjent pris i fly-bransjen ettersom det er kundene selv om stemmer frem vinnerne.

Verden beste flyselskap

Det er ikke bare Norwegian som flyr høyt. Den gjeveste prisen gikk til flyselskapet Qatar Airways, som ble kåret til verdens beste flyselskap i 2019.

– Det er et stolt øyeblikk for flyselskapet, samtidig som vi setter standarden for innovasjon og service i bransjen, sier Akbar Al Baker, sjef for Qatar Airways, ifølge CNN.

Qatar dyttet Singapore Airlines ned fra tronen som vant i 2018. Fra før har Qatar Airways blitt kåret til verdens beste flyselskap i 2017, 2015, 2012 og 2011.

Kun tyske Lufthansa er representert i topp 10 listen over beste selskaper, den tyske flygiganten kan dermed skilte med Europas beste flyselskap.

Pris for beste flymat og underholdning

Flymat og underholdningsmuligheter er ofte noe kundene ser frem til under en flyvning.

Flyr du førsteklasse må du fly Air France for å få den beste maten. Bestiller du økonomi er det taiwanske flyselskapet EVA air som serverer den beste flymaten, kommer det frem i utdelingen.

På underholdning er det Emirates, som flyr fra Gardermoen som vinner. Emirates er også det reneste selskapet i verden.