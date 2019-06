Forskeren omtaler hendelsen som overveldende overfor nyhetsbyrået Ritzau i Danmark.

– Jeg forsøkte å dokumentere en problematisk situasjon, der vi i vår arbeidsreise møtte et surrealistisk skue. Bildet tok jeg med mobiltelefonen, men jeg hadde ikke regnet med at det ville gå verden rundt, sier Steffen M. Olsen.

Olsen forklarer overfor nyhetsbyrået at han synes forholdene på Grønland er bekymringsfulle. Han håper allikevel at bildet ikke blir misbrukt.

– Det er jo overveldende, men det gir også en uro i magen, for det er jo mulig å overtolke et slikt bilde. Jeg synes uansett at bildet skildrer situasjonen der rett og at det kan brukes fornuftig, sier Olsen.

Verden rundt

Flere store mediehus som BBC, CNN, The Guardian, Der Spiegel og National Geographic har kontaktet dansken for å forhøre seg om de kan bruke bildet.

– Noen har kontaktet meg og arbeidsplassen min for å høre om bildet ikke er manipulert, men det er det jo ikke.

Olsen tok bildet av den oversvømte havisen den 13. juni ved Qaanaaq.

Ekstreme forhold

Det ble målt temperaturer opp til 13 plussgrader ved Qaanaaq den siste uken, ifølge lokale værstasjoner.

– Bildet viser hvor ekstreme forhold man kan møte noen dager, og hvor utfordrende det kan være å manøvrere seg rundt der. Vi var ute av vår komfortsone den dagen, sier Olsen.

Forskeren forteller at det var vann fra sleden og helt frem til kysten på motsatt side, åtte kilometer unna. Og ble vannet ble dypere, så de ble nødt til å legge om ruten underveis.