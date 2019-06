Volvos minste SUV XC40 har allerede vært på markedet en stund. Likevel er den er relativt sjeldent syn på norske veier.

Forklaringen på det er nok ganske enkel. Volvo selger en stor andel av bilene sine med ladbar hybrid-løsning her hjemme. Så langt har ikke det vært tilgjengelig på XC40, den får du kun med bensin- eller dieselmotor. Dermed har norske kunder satt seg på gjerdet og ventet.

Men nå skjer det ting også her. XC40 skal komme som både ladbar hybrid og elbil. Først ut er den ladbare utgaven, XC40 T5 Twin engine, som nok vil sette fart på salget i Norge.

Brooms bilekspert Benny Christensen er akkurat nå på den svenske øya Gotland i Østersjøen. Der får han som en av de første i verden prøvekjøre den viktig nykommeren.

Vi gjør som vi pleier – vi tar en telefon for å få et førsteinntrykk.

Førserie-biler

– Ring, ring ...

– Hallo, Knut! Er du spent på hvordan XC40 fungerer som ladbar hybrid?

– Ja, absolutt. Har du fått kjøre den ennå?

Ladeluke avslører hvilken biltype dette er.

– Jeg er såvidt i gang med kjøringen her. Og jeg må si at bortsett fra en ladeluke på den venstre forskjermen, er det ikke noen store utvendige endringer her. Det er under skallet nyhetene er.

– Denne testkjøringen finner sted uvanlig tidlig. Derfor har vi ikke fått offisielle data på bilen ennå. Det vil si at ting som utslipp og rekkevidde ikke er 100 prosent bekreftet for Norge. Dette blir ikke klart før etter sommeren en gang. Testbilene er førserie-biler og har noe mindre batteri enn det som kommer i de produksjonsklare bilene. Det er sjelden vi opplever noe slikt, men her jobber Volvo altså fortsatt med bilen, forklarer Benny.

Volvo har drøyd litt med å lansere XC40 som ladbar hybrid. Det har også gjort at mange norske kjøpere har sittet på gjerdet.

Litt mindre bagasjerom

– Bensinmotoren er på 1,5 liter, har tre sylindere og gir 180 hk / 265 Nm, mens den elektriske motoren er på 82 hk / 160 Nm. Altså en solid kraftpakke på tilsammen 262 hestekrefter. Foreløpige målinger etter WLTP-syklusen sier at batteriet på 10,7 kilowatt-timer skal kunne bringe deg rundt 46 kilometer avgårde bare på strøm. Jeg har målt forbruket underveis her, det skal jeg komme tilbake til i selve testen av bilen, forklarer Benny.

– Firehjulsdrift, eller?

– Nei der må jeg nok skuffe deg litt. Det Volvo selv sier er at den lanseres med forhjulsdrift. Vet ikke om det bare er meg som tenker at i den ordlyden kan det ligge noe mer bak? Kommer det en T6, kanskje? Jeg vet ikke ennå, men skal forsøke å fritte ut Volvo-folket her så godt jeg kan, sier Benny.

– Kjøremessig er den som en helt vanlig XC40. Det vi si trygg, god og komfortabel. Med denne effekten går den bra og samarbeidet mellom bensin og strøm er helt sømløst. Støydempingen er svært god, bare litt dekkstøy merkes når asfalten er grov. Bagasjerommet er blitt litt mindre på grunn av batteripakken. Rommet under gulvet er borte, nå er det bare plass til en ladekabel der. Men det er igjen 460 liter bagasjerom, det er jo slett ikke ille for denne bilklassen å være.

XC40 i idylliske omgivelser på Gotland. Disse to er førserie-biler, selve produksjonen starter ikke før i uke 46.

En drøy halvmillion

– Mange kunder venter altså på at XC40 skal bli ladbar. Vet du når den kommer til Norge?

– Volvo sier at den skal gå i produksjon i uke 46, da er vi i november. Den norske importøren mener de skal kunne levere ut de første bilene på tampen av 2019. Men de virkelig store leveringene kommer nok ikke før til neste år. De venter forresten at norske kjøpere vil gå for godt utstyrte varianter og antyder en pris på rundt 540.000-550.000 kroner for disse. Med det legger XC40 seg ganske høyt i pris, samtidig som den ikke har så veldig mange reelle konkurrenter, sier Benny.

Vi kommer tilbake med test av ladbar XC40 når han er tilbake i Norge.

