Etter noen års fravær var Stefan Strandberg tilbake i landslagstroppen til de forrige kampene mot Romania og Færøyene. 28-åringen fikk ikke minutter på banen, men satte like fullt stor pris på å være en del av miljøet igjen.

– Det har vært noen tunge år, så det er gøy å være tilbake omtrent med en gang man er frisk og tilbake på banen. Jeg setter sykt stor pris på at Lars (Lagerbäck) og Perry (Per Joar Hansen) har tatt meg inn i varmen igjen, sa Krasnodar-stopperen til TV 2.

30. juni går kontrakten med den russiske toppklubben ut. Strandberg har vært på utlån til divisjonskollega Ural de siste månedene, spilt fast og fått fart på karrieren igjen etter blant annet seks akillesoperasjoner.

Det har hjulpet på i jakten på neste arbeidsgiver.

– Det er mange som har spurt om Stefans situasjon. Vi har takket nei til et par klubber i Tyrkia og Hellas, og også sett bort fra en mulighet i Asia, opplyser agent Fredrik Risp til TV 2.

Han sier de nå tygger på 2-3 muligheter som har dukket opp den siste uka. Å fortsette karrieren i Russland er definitivt en mulighet.

– Det er flere klubber i Russland som har god oversikt over Stefans kvaliteter, så det er aktuelt. Det viktigste for Stefan er at klubben han velger gjør at han fortsatt kan konkurrere om en plass på landslaget. Det er prioritet nummer én. Så betyr også det økonomiske noe, sier Risp.

Strandbergs kontrakt i Krasnodar var ifølge Adresseavisen verdt rundt 70 millioner kroner over en fireårsperiode. Men tidlig ble han lånt ut til tyske Hannover, mye på grunn av at han ønsket å være nærmere hjemlandet etter at storebroren ble alvorlig syk.

Strandberg selv kjenner nå på en sterk motivasjon etter comebacket.

– Det viktigste for meg nå, er å fortsette på det jeg har begynt: å spille de kule kampene igjen. Det å gå ut foran 40 000-50 000 mennesker, og kjenne på det adrenalinrushet, det har jeg lengtet etter de siste to årene. Det er som et dop for meg. Jeg elsker det. Å få det tilbake i livet mitt er fantastisk, sa han til TV 2 under landslagssamlingen.