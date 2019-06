Thomas Mørch (33) fra Nesbyen i Hallingdal jobber som naturfotograf.

Tidligere denne uken kjørte han fra hjembygda til Dovrefjell, med et mål om å se den berømte moskusen og fjellreven.

Hver eneste sommer drar han dit for å fotografere, fiske og gå turer.

– Jeg hadde håpet å se fjellreven denne kvelden, men jeg kom for sent opp, sier han til TV 2.

– Jeg ble satt ut

Mørch var både sliten og sulten etter en lang dag på jobb, og forteller at han bare ville sove.

Han orket ikke å slå opp teltet han hadde pakket med, og bestemte seg for å legge et reinskinn på bakken med et kamuflasjenett over kroppen sin.

Like før klokken seks om morgenen våknet han av en lyd han aldri hadde hørt før.

– Jeg snudde meg rundt og la meg på magen med kameraet klart. Øynene føltes ut som sandpapir på grunn av lite søvn, og jeg klarte ikke helt å fokusere. Jeg var skjelven, sulten og kald, forteller fotografen.

Mørch satte seg opp. Så kom lyden igjen. Denne gangen la han fra seg kameraet, og satt helt stille.

– Plutselig kom selveste fjellreven rett mot meg, ut fra intet. Jeg ble satt ut og måtte gni meg i øynene. Det føltes ut som en slags drøm, sier han.

Uforglemmelig

Nesningen har jobbet som naturfotograf i over ti år, og har god erfaring med ville dyr. Han vet hvor skvetne rever er, og bestemte seg for å bevege seg minst mulig for å ikke ødelegge opplevelsen.

Han la vekk det store kameraobjektivet, og lirket frem mobilen fra lomma for å filme hendelsen.

ET HI?: For noen år siden trodde en rødrev at kameraobjektivet til Thomas Mørch angivelig var et hi eller en tunnel. Mørch tror at fjellreven kanskje trodde det samme. Foto: Privat

– Det var et uforglemmelig øyeblikk. Det er vel første og siste gang jeg blir vekket av en fjellrev, sier han.

På videoen kan man høre reven skrike. Mørch har en teori om at det var det store kameraobjektivet som forvirret revet.

– Kanskje det så ut som et hi? Jeg har opplevd noe lignende med en rødrev for en del år siden i Hallingdal. Den gikk helt inntil kameralinsen, og det virket nesten som den ville sjekke ut om det var en tunnel eller et hi, sier han.

Respekt for naturen

Mørch forteller at det er viktig å kamuflere seg for å kunne følge med på dyrene uten at man forstyrrer dem.

– Det er akkurat det som gir meg et adrenalinkick som naturfotograf, samtidig som jeg kan følge med på det som fascinerer meg mest – naturen sitt eget samspill, sier han og legger til:

– Det viktigste for meg er å la naturen være i fred og leve sitt eget liv uten oss mennesker. De klarer seg selv, på godt og vondt.