Slakter VAR-somling: – En god vin tipper jeg de finner penger til ganske lett

Se reportasje i Sportsnyhetene over!



Etter at Tommy Høiland skaffet Viking en omdiskutert straffe mot Lillestrøm søndag, og straffen til Stabæks Luc Kassi ble underkjent mandag, har diskusjonen om videodømming (VAR) i norsk fotball blusset opp igjen.

Nå mener Stabæks Vadim Demidov at Norges Fotballforbund må skaffe pengene til teknologien - som har fått en prislapp på opp mot 20 millioner kroner.

– Et par mann bort i forbundet, så har du vel 20 millioner kroner. Det er nok mange som flyr rundt og ikke gjør så veldig mye, sier Demidov til TV 2 med et smil og legger til:

– Nei, jeg skjønner jo at det koster. Men hvis Eliteserien skal konkurrere med resten av Europa må vi være med på utviklingen her også. Det er kjedelig hvis Norge blir sett på som et land og en liga der ting ikke er på stell, og det tar veldig lang tid. Jeg tipper at pengene finnes, men det er sikkert noen som vil betale noen andre regninger med de pengene.

– Hvor viktig er det rent sportslig at VAR kommer på plass?

– Jeg syns jo at det er veldig i tiden, og de store ligaene har det vel fast. Akkurat mållinjeteknologien er veldig svart/hvitt, og for meg er det ingenting å tenke på hvis man har mulighet til å få det inn. Det er også gøy for publikum, og at fotballen blir litt mer på teknologien er jeg for, mener 32-åringen.

– Så det haster litt?

– Ja, jeg syns det. Jeg tipper at forbundet er såpass godt smurt at de har penger et eller annet sted. En god vin og en god middag i utlandet tipper jeg at de finner penger til ganske lett, men den teknologien må de visst lete litt lenger etter. Jeg mener jo at de klarer å finne penger til hvis de virkelig vil gå inn for det, understreker Demidov.

– Tidligst 2021

Direktør for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, må dessverre skuffe Stabæk-spilleren.

I fjor sommer uttalte fungerende generalsekretær i NFF, Kai-Erik Arstad, at testene skulle begynne allerede i 2019. Nå er planene utsatt.

– Hvis vi er heldige kan vi kanskje starte noen tester høsten 2020. Det er planen nå. Hvis vi holder på ambisjonen om å få testet neste høst så er det kanskje realistisk å få på plass en fast ordning om halvannet år. Men endelig innføring er helt avhengig av dialogen med klubbene, for å få på plass en dekning av kostnadene rundt dette, sier Fisketjønn til TV 2.