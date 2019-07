– Så er det nye Volvo S60, den har akkurat kommet til Norge og den bør vi jo ha test på før sommeren.

– Ja, enig. Selv om det vel ikke er mange som kommer til å kjøpe den? Kompakt sedan er jo ikke akkurat det nordmenn flest velger.

– Nei, det har du jo helt rett i. Eller vent litt...

– Å, ja. Skjønner hva du mener!

Det er redaksjonsmøte i Broom, vi sitter og går gjennom hvilke biler som bør testes. Og da kommer vi altså til en Volvo som tilhører en bilklasse som har vært så godt som død i Norge i mange år, med noen få premium-unntak. Sedan i den relativt kompakte klassen er ikke noe mange har ønsket seg.

Men bilmarkedet er i endring. Så langt i år er nemlig en kompakt sedan Norges mest solgte personbil. Tesla Model 3 heter den. Og den viser at om bare drivlinjen er "riktig", så går det an å selge også biler som dette i store antall.

Det kommer neppe til å skje med denne Volvoen. Men tenk om...

Hva er nytt?

Stasjonsvogna V60 rullet inn i fjor og er på mange måter arvtakeren etter smått legendariske V70 (som igjen overtok for 850). Volvo og familiebil har vært synonymt i flere tiår. I år kommer altså sedanutgaven S60.

Hvis bilmarkedet i resten av verden hadde vært likt det norske, kunne nok Volvo trygt droppet denne utgaven. Men i mange andre land kjøper man fortsatt sedaner i alle størrelser.

S60 er 4,76 meter lang og snuser dermed på biler en klasse over. Designet skjuler størrelsen litt. Bilen ser tøff ut, ikke minst i R-Design og med litt ekstra pynt.

T5 betyr at vi finner en 2-liters bensinmotor på 250 hestekrefter under panseret. 5,9 sekunder på 0-100 km/t hadde vært sjokkerende raskt på en Volvo for ikke veldig mange år siden. Nå vekker ikke det spesielt oppsikt lenger. Kreftene går forresten ut gjennom forhjulene, denne utgaven får du ikke med 4x4.

Dette er verdens beste bilmotor

Fronten kjenner vi igjen fra flere Volvo-modeller, ikke vanskelig å se hvem denne bilen kommer fra.

Hva er styrker og svakheter her?

Har du to unger og barnevogn, er det naturligvis en betydelig svakhet at dette ikke er en stasjonsvogn. 442 liter bagasjerom er helt OK i forhold til bilstørrelsen, men en bil som dette blir fort upraktisk og for snau plassmessig for familier.

Har du derimot ikke slike behov, kan du glede deg over en bil med sporty design som skiller seg litt ut i trafikken. Akkurat som V60 er S60 en av klassens beste og mest gjennomførte biler. Her er det et godt snev av luksusfølelse. Det hjelper naturligvis også at vi snakker solid utstyrt bil.

Kjøreegenskapene er mer komfortable enn sporty. I forhold til det som bor under panseret her, kunne nok Volvo strammet dem ytterligere. Motor- og vindustøy er godt dempet, men vi legger merke til litt hjulstøy av det romlende slaget.

Når vi tar med S60 på en lengre tur på motorvei, får vi bekreftet antagelsene om at dette er en veldig bra langturs-bil. Den er stabil og ligger tungt på veien, her er det helt klart storbilfølelse.

Svært gode seter trekker opp. Det samme gjør en rekke gjennomtenkte interiørløsninger, av typen smart å ha i hverdagen.

Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

S60 har mange likheter med storebror S90, men designet er strammere og mer sporty.

Hva koster den?

Denne bilen starter på 570.000 kroner. I forhold til motor og høyt utstyrsnivå standard, er ikke det så ille. Testbilen har i tillegg det Volvo kaller "pakker og option" til 55.100 kroner og tilbehør for 32.375 kroner. Dermed ender vi totalt på 657.475 kroner.

Du kan få mange stasjonsvogner eller SUV-er for de pengene og det er akkurat det de aller fleste kjøperne i denne klassen gjør (eller de velger elbil). Dermed blir nok også salget av S60 helt marginalt.

T5 betyr at det er 250 bensin-hestekrefter under panseret her.

Hvem er konkurrentene?

Det har blitt langt færre av dem de siste årene. En rekke mer folkelige modeller har falt fra. Men det tyske premium-trekløveret Audi A4, BMW 3-serie og Mercedes C-klasse henger fortsatt med. S60 kan kanskje også stjele noen kunder fra storebror S90.

Mange lekre detaljer i interiøret, men vi synes de kommer mer til sin rett hvis du velger lysere farger.

Vil naboen bli imponert?

Volvo følger en velkjent oppskrift med 90- og 60-serien. Sistnevnte ser mest av alt ut som krympede versjoner av førstnevnte. Dette har de tyske premiummerkene rendyrket over mange år, og det funker for Volvo også.

Vi kjenner igjen mye fra S90, også i S60. Men designet er strammere og mer sporty. Den spesielle knekken på bakre siderute som er litt elsk eller hat på S90, er heller ikke med over.

Den svarte testbilen i R-Design vekker mer oppsikt enn en V60 gjør. Her har Volvo lykkes med å lage en bil som nok kan hente noen kunder på grunn av designet.

Alt er nytt på denne Volvoen – bare ikke navnet

Kompakt sedan er ikke akkurat biltypen nordmenn har ønsket seg mest de siste årene. Med ett stort unntak...

Broom mener:

Hadde dette vært Norges mest solgte bil hvis den var elektrisk og hadde rekkevidde og pris på linje med Tesla Model 3? Ja, det tror vi den ville vært!

Volvoen har mange styrker og er en veldig gjennomført bil. Som vi har lært å forvente av Volvo, er kjøreegenskapene mer vektet mot komfort, enn det sportslige. Men det forhindrer ikke at du kan ha det morsomt bak dette rattet. Det underbygges også av motoren som gir veldig fint kraftoverskudd.

Designmessig appellerer denne helt klart til en yngre målgruppe enn S90. Testbilens R-Design underbygger det. Dette er en bil som fortjener "riktig" farge og tøffe felger. Her får du også en bil som skiller seg mer ut enn om du velger V60.

Til gjengjeld må du nok regne med at verditapet blir høyere enn om du hadde valgt stasjonsvogn. Også det er en faktor som bør være med i vurderingen.

Dette er en av Norges billigste med 4x4

Hva mener eierne?

Vi har vurderinger av S60/V60 fra hele 60 eiere inne i Brooms bilguide. Her kan du lese hva eierne mener om bilen sin. Har du kjøpt nye S60? Da håper vi du kan legge inn din vurdering av bilen. Klikk her for å komme til Volvo-seksjonen.

S60 er en av de mest sporty sedanene på markedet. De fleste norske kjøperne velger den nok som ladbar hybrid, da heter den T8.

Visste du at:

– Første generasjon S60/V60 ble til da Volvo var eid av Ford – og ble bygget på samme plattform som blant andre Ford Focus. Det forklarer også at størrelsen var under det vi vanligvis forbinder med stasjonsvogn fra Volvo.