Uttransporteringen av Atefa Rezaie og hennes tre barn Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi har fått svært mye oppmerksomhet de siste dagene.

Lørdag morgen ble de arrestert av politiets utlendingsenhet (PU), og skulle etter planen tvangsutsendes til Afghanistan.

Chartret fly

Familien ble pågrepet på Røros i Trøndelag, hvor et chartret fly skulle ta familien via Oslo lufthavn og til Istanbul.

Det innleide flyet hadde en pris på 49.000 euro. Det opplyser kommunikasjonsrådgiver i politiets utlendingsenhet, Daniel Drageset, til TV 2.

Kort tid etter pågripelsen gikk de tre barnas mor, Atefa Rezaie, inn i en bevisstløs tilstand. Transporten til Istanbul fortsatte likevel, til tross for at hun fortsatt var bevisstløs da de ankom Tyrkia. Om bord på flyet var både lege og sykepleier.

Det ble deretter besluttet at transporten videre til Kabul likevel ikke kunne gjennomføres, og Rezaie ble fraktet tilbake til Norge.

870.000 kroner

Nok en gang ble det leid inn i et fly for å frakte den bevisstløse kvinnen til Norge. Prisen på dette flyet endte på 40.000 euro.

De tre barna skulle etter planen fraktes videre til Kabul. Like før midnatt mandag kom beslutningen om at uttransporteringen av Abbassi-familien stanses, og at de tre barna også skal fraktes tilbake til Norge. Det skjedde etter at afghanske myndigheter besluttet å ikke akseptere å slippe søsknene tilbake i landet. Prisen på denne flyreisen er foreløpig ikke kjent.

Samlet har politiet hittil derfor brukt minst 89.000 euro, eller minst 870.000 norsker kroner på en utsendelse som til slutt ikke ble noe av.

PU sier til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere hva de totale kostnadene av utsendelsen på nåværende tidspunkt.

– Hva skjer videre nå? Har PU nye planer om uttransport?

– Søsknene blir fulgt opp ved ankomst Oslo. PU kommenterer ikke eventuelle fremtidige utttransporteringer, sier Drageset til TV 2.

Abbasi-familien lander trolig på Oslo lufthavn rundt klokken 17 tirsdag ettermiddag, opplyser familiens støttegruppe til NTB.

Trakk tilbake oppholdstillatelsen

Familien Abbasi fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012, i all hovedsak fordi de ikke visste hvor far befant seg og ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

Da faren likevel dukket opp i 2014, kalte UNE tilbake oppholdstillatelsen, siden de ikke lenger trodde på at familien ikke fikk kontakt med faren og kunne reise til Afghanistan.

Saken har blitt løftet opp på politisk nivå, hvor Frp, Venstre, KrF og Ap har varslet at de er villige til å reforhandle asylforliket i Stortinget.