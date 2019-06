Natt til mandag jublet Viktor Hovland (21) over en delt 12. plass i US Open som verdens beste amatørgolfer gjennom tidene.

Under Bislett Games løp Karsten Warholm (23) raskere enn noen annen europeer før ham på 400 meter hekk.

Casper Ruud (20) er nå blant verdens 60 beste tennisspillere, og sandvolleyball-gutta Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) har satt en "streak" uten sidestykke i verdensserien i sandvolleyball.

Jakob Ingebrigtsen (19) er endelig ferdig med skolen, og klar for å løpe videre. Stadig flere unge norske talenter hevder seg i store verdensidretter. Er dette Norges nye gull-generasjon?

Trenerlegenden Marit Breivik er nå Olympiatoppens sommeridrettssjef. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er veldig inspirerende, sier en begeistret Marit Breivik om prestasjonene til de unge utøverne.

Under sommer-OL i Rio tok Norge fire medaljer. I Tokyo er målet det dobbelte. Sommeridrettssjefen synes det ser lovende ut med tanke på medaljesanking i 2020.

Kjetil André Aamodt, som er jurymedlem i Idrettsgallaen, har også fulgt ivrig med på de blomstrende talentene. Aamodt har latt seg imponere av nykommerne, og synes at det er vanvittig hva de har fått til i idretter som generelt får lite oppmerksomhet her hjemme.

Kjetil André Aamodt hyller de norske stortalentenes resultater. Foto: Cornelius Poppe

Han ser ikke bort ifra at flere har mulighet til å vinne priser på Idrettsgallaen også, men innrømmer at det er vanskelig å måle prestasjoner opp mot hverandre.

– Det å være topp 20 i verden i golf, kan kanskje sammenlignes med å være aller best i langrenn, foreslår den tidligere alpinstjernen.

– All honnør til gutta som nå slår seg opp i disse store idrettene, sier Aamodt, som selv mener at det er vanskeligere å hevde seg i sommeridrettene enn vinteridrettene.

Marit Breivik håper utøverne holder seg skadefrie og at de stabiliserer seg med gode resultater. Hun krediterer utøvernes lidenskapelige interesse for sporten de praktiserer, samt støttende familier for den nye generasjonens store prestasjoner. Ambisjonene for neste OL er høye, men Breivik ser lyst på sommeridretts-Norges fremtid.