Om få dager er Leonard ferdig med 3.klasse på Linderud skole i Oslo. Han er mest opptatt av at han skal til Legoland på ferie og der skal han bade.

Enormt engasjement

3. klassingen ved Linderud skole trenger litt ekstra hjelp i timene. Han sitter i rullestol og har vanskelig for å snakke etter en skade under fødselen. Ved hjelp av et øyestyrt kommunikasjonsmiddel kan han gjøre lekser og skolearbeid.

Leonard har en assistent og deltar i all undervisning. Han er ett av 50 000 barn og unge som får spesialundervisning i skolen.

TV 2 har arrangert et møte mellom Leonard, moren Lise og kunnskapsministeren i skolegården på Linderud. For i september i fjor intervjuet vi familien etter at Sanner hadde varslet endringer i retten til lovfestet spesialundervisning.

En underskriftskampanje mot fjerning av denne retten skapte et stort engasjement. Etter få dager hadde 12 000 skrevet under et opprop om å beholde dagens ordning. Fagfolk i et utvalg anbefalte å fjerne retten fordi ordningen var for byråkratisk.

De som egentlig skulle hjelpe barn med undervisning ble sittende på kontor og gjøre vedtak. Men Sanner har lyttet til foreldre som ønsker å beholde dagens system.

– Det er særlig for å gi foreldre og barna den tryggheten som denne lovfestede retten gir, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner, om hvorfor han har skiftet mening.

Moren til Leonard smiler fornøyd når hun hører kunnskapsministerens beskjed.

– Nå fikk jeg frysninger over hele kroppen, fordi det var en utrolig god nyhet, sier Lise Udklit, moren til Leonard.

Lover endringer

Sanner innrømmer at spesialundervisningen for mange barn er alt for dårlig og at noe må gjøres. Det såkalte Nordahl-utvalget felte en knusende dom over hvordan spesialundervisningen fungerer i Norge.

– Det er for mange barn som får hjelp for sent. Det er for mange som får hjelp av ufaglærte assistenter, der de burde hatt de beste fagfolkene. Vi ser også at mange elever opplever en lite inkluderende undervisning hvor de hele tiden blir tatt ut og til siden, sier Sanner.

Nå setter Kunnskapsdepartementet i gang flere prosjekter for å finne ut hva som fungerer. Sanner lover også flere fagfolk, i tillegg til at foreldre fortsatt kan kreve hjelp med loven i hånd.

– Det har for oss vært utrolig viktig at Leonard har hatt en lovfestet rett i bunn i forhold til den oppfølgingen han har fått på skolen og også tidligere i barnehage. Jeg synes det bare en gledelig nyhet både for oss , men også for utrolig mange andre barn, sier Lise Udklit.

Mandag hadde klassen sommeravslutning med musikkinnslag. Leonard spilte trombone. Ellers spiller han innebandy. Leonard er klar for 4.klasse sammen med alle klassekameratene, men først venter en lang ferie.