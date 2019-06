Til høsten kommer dramaserien «Hjerteslag» på TV 2 Sumo.

I hovedrollene finner man Thea Sofie Loch Næss (22) og Vebjørn Enger (22).

Loch Næss dukket sist opp i Netflix-suksessen «The Last Kingdom». I fjor toppet hun, som første nordmann noensinne, filmdatabasen IMDbs liste over verdens mest populære skuespillere.

Hun er også kjent fra norske filmer og TV-serier som «Natt til 17.», «Wisting» og «Costa del Kongsvik».

Enger har spilt i filmer som «Askeladden» og «Kompani Orheim».

Ung kjærlighet

Dramaserien handler om to unge mennesker som forelsker seg. Etter et one night stand finner Mio og Anders ut at de er gravide, og i løpet av tolv uker må de sammen finne ut av hvordan resten av livet skal være.

Flere kjente skuespillere vil dukke opp i dramaserien: Eili Harboe fra filmene «Thelma» og «Bølgen», og Fabian Svegaard Tapia fra «Battle» spiller begge i «Hjerteslag».

Alfred Ekker Strande og Jenny Mueni Ndunda har også roller i dramaserien.

Serien er produsert av Anti.

– Anti har laget en sterk og troverdig historie om det å være ung, forelsket og måtte ta store valg. Vi gleder oss stort til å lansere serien og er sikre på at dette vil fenge alle som enten er eller vil bli forelsket, som drømmer om å få det ekstra hjerteslaget som gjør livet verdt å leve, sier dramasjef i TV 2, Christopher Haug, i en pressemelding.

«Hjerteslag» har premiere på TV 2 Sumo 15. august.