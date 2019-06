Ifølge Dagbladet er partene enige om overgangen som kan tre i kraft når norske Bobb fyller 16 år i juli.

Nå er det bare legesjekk som gjenstår, melder samme avis.

Bobb startet karrieren i Lyn, og gikk etter hvert over til den portugisiske klubben FC Porto. Den siste tiden har han spilt for Vålerenga, men er nå klar for storklubben Manchester City.

– Han er en spennende spiller, men veldig ung. Bobb er bedre offensivt enn defensivt, men en skikkelig teknisk spiller. Forhåpentligvis kan han bli mer målfarlig, slik at han kan prege kamper enda mer. Men han har en basis som gjør at han er veldig spennende, sier Igor Aase, toppspillerutvikler i Vålerenga, til Dagbladet.

– Bobb må ta de stegene han trenger å ta gjennom klubb og landslag. Så får vi se hvordan det går.

Den teknisk begavede 15-åringen utmerket seg tidlig. Allerede som 11-åring fanget han medienes oppmerksomhet på Norway Cup i 2014. Da brukte kommentator Per-Jarle Heggelund store ord.

– Han har en eksepsjonell teknikk og rykk. Det er en liten Messi i spillestilen, sa Heggelund den gang.

To år senere viste Bobb seg nok en gang fra sin beste side på Ekebergsletta. Da hadde også Lyn-trener Mikal Emil Aaserud bare lovord å si om stortalentet.

– Det er ikke bare driblereportoaret hans som er helt fantastisk. Det er like mye at han gjør så kloke valg. Han spiller jo som om han er 18 år, og det synes jeg er veldig morsomt, sa Aaserud.