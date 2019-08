Herman Flesvig har lagt om livsstilen drastisk for ny rolle

Mens nordmenn flest har slappet av i ferien, har komiker Herman Flesvig brukt tiden til å trene mest mulig.

Han skal nemlig spille den svært trenings- og kostholdsopptatte gymlæreren Alex i NRKs nye storsatsing «Allerud VGS», som har innspilling i disse dager.

Helt ny tilværelse

Som forberedelse til å gå inn i karakteren ble Flesvig bedt om å legge på seg en del muskler. Dette har resultert i et beinhardt treningsregime. Skal vi tro den folkekjære østfoldingen, innebærer det trening fire-fem ganger i uka med personlig trener.

– Hun er så gæren, og jeg er litt redd for henne. Jeg gjør alt hun sier, ellers så hadde hun banket meg opp. Det er så mye muskler på den dama, sier en tydelig imponert Flesvig.

Han røper at det beste med å avslutte den knallharde treningsperioden blir å droppe fokuset på kosthold.

– Jeg spiser masse ris, kylling, cottage cheese og nøtter. Jeg gleder meg så enormt til å kjøpe en Grandis, eller pølse på Narvesen.

Har blitt kroppsfiksert

Da tilbudet om en rolle i TV-serien lå på bordet, bestemte komikeren seg for å ikke legge noen ting imellom, og gå all in.

– Det ser ut til at du tar dette veldig seriøst. Skal du ha en hovedrolle da eller? spør programleder Katarina Flatland.

– Nei, det er det som er litt morsomt fordi det er en ganske liten rolle. Det er mye mer jobb enn det er skjermtid.

Instagram-fantomet erkjenner også at all treningen har gjort ham langt mer kroppsfiksert, noe han selv ikke synes er helt bra.

– Jeg kjenner på meg at når man trener så blir alt fokuset på sin egen kropp, og jeg vet ikke helt hvor bra det er. Så lenge man lever ok sunt og koser seg, så er det bra nok så lenge det ikke blir for mye av noe.

En drøm i oppfyllelse

I mai var Flesvig aktuell med komedien «Rutete Ninja», hvor han dubbet hele 113 stemmer. Dette er derimot første gang komikeren entrer skuespilleryrket i en dramarolle, noe han ifølge seg selv har drømt om lenge.

– Det blir veldig spennende. Jeg har alltid hatt lyst til å fordype meg i denne retningen. Det eneste som blir annerledes er at det ikke er parykk og face swap, og refererer til sin egen Instagram-konto.

Han tror derimot ikke at han kommer til å bevege seg helt bort fra humorverdenen – i alle fall ikke med det første.

– Det er på en måte humor som er min plattform, så jeg bør nok ikke bevege meg så langt unna det. Men hvis det dukker opp spennende muligheter, enten det er humor eller drama, så...