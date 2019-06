– Man kødder ikke med oss som går med baby på magen

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus besluttet mandag å stenge deler av tilbudet ved ABC-klinikken på Ullevål sykehus.

Klinikken er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Nedleggingen innebærer at kvinner som skal føde ikke vil få muligheten til å ha kontrollene sine der. Disse blir nå overført til kommunehelsetjenesten.

Flere hundre demonstranter

Det har fått flere til å reagere kraftig.

Tirsdag klokken 12 møtte mellom 100-150 mennesker opp utenfor bygg 8 på Ullevål for å vise sin misnøye.

Demonstrasjonen var i regi av bunadsgeriljaen med Anja Cecilie Solvik i spissen.

– Vi er veldig fornøyd med oppmøtet med så kort varsel. Det viser hvor viktig det er for folk. Vi ser at det ikke bare er ansatte som har møtt opp her i dag, men mange mødre som har hatt gode opplevelser med ABC-klinikken, sier leder for Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, til TV 2.

– Hvorfor er dere så kritisk til at deler av avdelingen stenges?

– Forskning viser at den jobben de gjør er utrolig bra, og derfor er vi kritisk til at de har tenkt å flytte ressurser over til andre avdelinger. Vi ønsker heller at ABC skal få flere ressurser slik at de kan fortsette det gode arbeidet de gjør, sier hun.

– Svært viktig

Anne Blix fødte selv på ABC-klinikken for ni uker siden, og hadde tirsdag tatt turen til Ullevål.

– Det var en god og veldig rolig opplevelse. Det skal være trygge og kjente omgivelser, og da jeg kom inn møtte jeg en jordmor jeg hadde vært i kontakt med tidligere, og som jeg visste var på vakt, forteller hun til TV 2.

NYBAKT MOR: Anne Blix fødte ved ABC-klinikken for kun ni uker siden. Hun mener det er svært viktig at tilbudet opprettholdes. Foto: TV 2

Blix mener det er svært viktig at svangerskapstilbudet ved ABC-klinikken bevares.

– Det er viktig å opprettholde de avdelingene hvor det naturlige er det normale, sier hun.

Den nybakte moren sier hun er imponert over oppmøtet.

– Man kødder ikke med oss som går hjemme med baby på magen og i vogn, for da stiller vi opp. De får ikke lov til å stanse og legge ned ABC, slår Blix fast.

– Vanskelig situasjon

Assisterende avdelingsleder ved kvinneklinikken, Aase Devold Pay, sier til TV 2 at de er i en svært vanskelig økonomisk situasjon med store bemanningsutfordringer.

– I det siste har det kommet meldinger fra ansatte og tillitsvalgte om at vi aktivt må gjøre noe for å møte utfordringene. Vi jobber systematisk med forbedringsprosjekter, men er nå i en situasjon hvor vi er nødt til å se på spesifikke oppgaver som ikke ligger hos spesialisthelsetjenesten å ivareta, sier hun.