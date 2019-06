– Det kunne gått skikkelig ille, sier Helge Knudsen.

Han jobber som grafisk designer i TV 2 og har en kraftig datamaskin som er under ett år gammel.

Tirsdag satte han pc-en på lading før han dro på jobb. Maskinen sto i stua, på en trehylle under salongbordet. Kona og datteren lå fortsatt og sov da han dro hjemmefra.

Åpne flammer

Da resten av familien skulle opp og lage frokost, så de åpne flammer fra datamaskinen.

– De tok strømmen og slukket flammene. Det var aske over halve stua, både i vinduskarmene og på bordplater, så det må ha brent litt, sier Knudsen.

Han er klar over at lading medfører en viss brannfare og lader aldri telefoner eller datamaskiner om natten.

– Jeg pleier ikke å lade når jeg drar på jobb heller, så dette var et unntak. Man får seg en støkk når noe sånt skjer, sier han.

SOT: Datamaskinen sto på trehyllen under glassplaten da det tok fyr. Foto: Helge Knudsen

Mange elektriske branner

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat sier at de fleste branner i Norge kan spores til en elektrisk årsak – enten feil på apparatet eller installasjonen, eller feil bruk av anlegget.

ØDELAGT: Slik så pc-en ut på innsiden etter brannen. Foto: Kjetil Frugård

– Vi har ikke noe tall på hvor mange branner som oppstår som følge av lading, men det dukker opp med jevne mellomrom. Det er helt sikkert mange tilfeller vi aldri hører om, så vi antar at mørketallene er store, sier Dalen til TV 2.

Han ber folk ta dette på alvor og sørge for at man har rutiner både for å forebygge brann og sikre seg med røykvarslere og slukkeutstyr om det skulle begynne å brenne.

Sørg for lufting

Brannvesenets generelle råd er at man bare skal lade og bruke slike produkter når man er våken og til stede. Om man trosser rådet og likevel lader telefon eller andre elektroniske dingser om natten, bør man ta sine forholdsregler.

– Om du skal lade, så gjør det i et rom der du ikke sover og der det er en røykvarsler i taket. Legg mobilen på ubrennbart materiale for å minske spredningsfaren om det skulle begynne å brenne, sier Dalen.

Det er også en god idé å sørge for god luftsirkulasjon rundt enheten som lades. De har en tendens til å bli varme under lading, og om enheten er dekket av sofaputer eller dyner, vil oppvarmingen bli høyere.