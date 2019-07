Massakrene verden ikke får høre om

Røyken stiger fortsatt opp fra ruinene i landsbyen Sobane Da. Ute mellom de nedbrente hyttene ligger likene. Mange av de døde er brent og er knapt nok gjenkjennelige. De fleste av de 95 som ble drept er skutt i ryggen.

24 av dem er barn.

Innbyggerne i landsbyen tilhører Dogon-folket, eller jegerne, som de også kalles. Massakren antas å være en hevnaksjon gjennomført av milits som tilhører Folani-folket.

De to gruppene har i århundrer levd fredelig side om side, men den siste tiden har situasjonen eskalert dramatisk.

– Vi har ikke hatt dette nivået av antallet døde og antallet angrep på mange år, forteller generalløytnant Dennis Gyllenspore TV 2.

Svensken leder de 15 000 FN-soldatene som er utplassert i Mali. Klimaendringer har sørget for at folk i større grad flytter på seg i dette området. Dette skaper spenning. Men hovedårsaken til spenningen og de grufulle massakrene er at terrorgrupper som IS og Al Qaida har etablert seg i regionen.

– Dette er en regional krise. Det er flere nye elementer, ett av de er det økte antallet terrorister i dette området, forteller Gyllenspore.

De militante islamistene som har etablert seg i Mali og samarbeider med innbyggerne i landsbyer. De gir dem beskyttelse og rekrutterer nye soldater til terrorhærene sine. Terroristene gjennomfører også aksjoner i nabolandene Niger og Burkina Faso. I begge landene har landsbyer og kirker vært mål for terroristene.

Organisasjonen Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) anslår at nærmere 2200 sivile har blitt drept og over 700 angrep har blitt gjennomført. Flere hundre mennesker har forsvunnet. Og i alle de tre landene er tusenvis av mennesker blitt drevet på flukt.

Flyktninger lever under enkle forhold i leirene Malis hovedstad Bamako. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Født på flukt

Utenfor Malis hovedstad Bamako vokser det frem en liten landsby. Hver dag bygges det nye, enkle stråhytter som skal huse det stadig økende antallet flyktninger som kommer hit.

– Når de tok noen skar de strupen over på dem, forteller Tenin Tamboura TV 2. Utenfor hver hytte møter vi flyktninger som forteller oss om grusomhetene de har opplevd.

– Folkene våre ble drept, og min mann ble drept, forteller Aissata.

Mens Aissata mistet mannen, mistet Awa sønnene sine

– Tre av de drepte var mine sønner, og fire av dem var sønnene til broren min, forteller Awa.

– Når de tok noen, skar de strupen over på dem, forteller Tenin Tamboura.

Hun ramser opp navn etter navn på landsbyer hun vet har blitt angrepet. Over 15 landsbynavn lister hun opp.