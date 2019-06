Det begynner nå å bli noen år siden elbilene for alvor gjorde sitt inntog i Norge. Veldig mange biler kom i perioden 2011 til 2014. Vi snakker da om alminnelige elbiler for folk flest, med plass til både familie og bagasje.

Men årene har gått, kilometere har rullet på – og ikke minst har mange av bilene fått viktige oppdateringer underveis, slik som større batteri og økt rekkevidde. Samtidig som mange nye og mer moderne biler har kommet til.

Det gjør at de første elbilene nå er skikkelige bruktbiler. Med de utfordringene det ofte medfører.

Gjør knallkjøp!

For som på så mange andre områder, her går utviklingen fort. Det som var en tipp-topp moderne elbil for bare 5-6 år siden, er definitivt ikke det mer. Også det store antallet elbiler i omløp gjør at markedet nå flommer over av godt brukte og kanskje litt utdaterte elbiler.

Vi har tidligere skrevet om elbilene som hoper seg opp og som "ingen" vil ha lengre her:

Men – det er jo alltid et men. Dette gjør at du og jeg som forbrukere kan gjøre knallkjøp på brukt elbil nå om dagen.

For det er nå en gang slik at ikke alle av oss har bruk for 600 kilometers rekkevidde og må få ladet bilen fortere enn det tar å drikke en kopp kaffe, men har mulighet for å lade enten hjemme om natten eller på jobben om dagen.

Hvor langt kjører du egentlig?

Fakta er jo at veldig mange av oss kjører ganske kort hver dag. Noe slikt som 80 prosent av alle bilturer i Norge er på under tre mil. Om man da ikke må ha det nyeste og kuleste, kan man faktisk få veldig mye elbil for pengene.

Vi tenker da gjerne på den typiske nummer to-bilen i familien. Den som tar unna småkjøring til skole, jobb, butikk, trening, barnehage, vennebesøk etc.

Spør deg selv; hvor ofte kjører du mer enn fem mil hver vei? Ikke så veldig ofte, nei?

Da vil vi anbefale deg å ta en titt på disse brukte elbilene:

Mercedes B-klasse Electric:

B-klasse var en periode svært ettertraktet som elbil i Norge.

Mercedes B-klasse Electric fikk et forholdsvis kort bil-liv. Den var på markedet mellom 2015 og 2017. Likevel ble det solgt rundt 4.000 eksemplarer her hjemme.

Mange er ikke klar over det, men denne bilen ble utviklet i samarbeid med Tesla. Motor og drivlinje kommer derfra, mens resten av bilen er velkjent Mercedes B-Klasse.

Bilen byr på hele 180 hestekrefter, godt med plass og har blant annet et bagasjerom på over 500 liter. Den er ellers kjent for god komfort, men kanskje ikke direkte spenstige kjøreegenskaper. Designet er også i kategorien traust, men altså praktisk.

Rekkevidden ble oppgitt til ca 200 kilometer etter datidens noe optimistiske målemetode. Men 16 -17 mil skal den klare uten problemer på en god sommerdag. På vinteren kryper dette ned mot 100-120 kilometer.

B-Klasse Electric forsvant i 2017 for å gi plass til den kommende EQ-serien.

Den største ulempen med B-Klasse er at den ikke har mulighet for hurtiglading, om man tenker seg på lengre turer. Det bidrar til å gjøre dem tungsolgte.

Disse bilene kostet +/- 300.000 kroner som nye, litt avhengig av utstyrsgrad. Nå kan du få en 2015-modell som har gått rundt 50.000 kilometer til rett over 100.000 kroner, om du er god til å prute...

Nissan Leaf:

Første generasjon Leaf er det MANGE av på norske veier.

Nissan Leaf var på sett og vis den første skikkelige elbilen i Norge, som faktisk kunne brukes som en familiebil og som hadde grei plass til både passasjerer og bagasje.

Tross et litt små-sært utseende, uteble ikke suksessen. Siden salgs-starten i 2011 har godt over 30.000 eksemplarer funnet veien til norske garasjer. Nå har mange byttet ut sin Leaf til andre generasjon, som kom i fjor. Dette sammen med høy bruktimport, betyr mange biler til salgs i bruktmarkedet. Her snakker vi mer enn 1.600 eksemplarer!

De eldste selges nå for første gang for under 60.000 kroner. Før du pruter! Dette er da 2011-modeller med rundt 100.000 kilometer på telleverket.

Som nevnt har det også blitt bruktimportert mange, blant annet fra USA. Disse er ofte dårligere utstyrt enn biler som er solgt nye i Norge. De skal dermed ha en noe lavere pris enn ditto «norske» biler.

Rekkevidden på de eldste bilene ligger på rundt 150 kilometer på sommerstid, og rundt 100 kilometer på vinteren.

Bilene har vist seg å være driftssikre og gode, med få feil. Batteriene har også vist seg å holde seg svært godt, selv med noen år på baken og en del kilometer på telleverket.

VW e-Golf:

Golf er en stor suksess også som elbil.

VW e-Golf er en annen elbil-storselger. Dette var den første elbilen som så ut som en helt alminnelig bil, noe som nok var viktig for at mange valgte denne.

Bilene har, som VW Golf alltid har gjort, holdt seg veldig godt i pris, men i det siste har det skjedd noe med prisene her også. Nå får du biler for under 100.000 kroner.

Vi snakker da om eksemplarer med minste batteripakke, av første årsmodell , som har gått rundt 100.000 kilometer.

De samme bilene kostet 50.000 mer for bare ett år siden. Minst. Nå ligger mer enn 1.000 slike brukte biler for salg. Klart det gjør noe med prisene...

Den reelle rekkevidden er på ca 170 km på sommeren og ned mot 100 km på vinteren.

På biler med stoffseter har det vist seg at disse fort kan bli flekkete og at de er vanskelige å rengjøre. Kanskje er det smart å velge en med skinnseter, et tilvalg som mange også krysset av for.

En del biler er bruktimportert fra noe varmere strøk. Disse kan mangle vinterpakke med oppvarmet sete, ratt og batteri. Særlig det siste betyr mye for rekkevidden i vinterkulda.

Dette gjelder ikke bare e-Golf, men er generelt for flere elbil-modeller. Dette bør absolutt sjekkes før kjøp, uansett bilmerke.

Selv om elbiler generelt har mindre vedlikeholdsbehov enn tilsvarende fossilbiler, så bør man som alltid ta en litt nøye sjekk og gjennomgang av bilen før kjøp. Servicehistorikk og dekk, bremser, dekk og forstilling, samt alle elektriske funksjoner, bør som et minimum sjekkes.