– Det er et rush med folk som «får allergi» rett før ferien

Hvert år blir mange katter enten forlatt, dumpet eller omplassert før årets sommerferie.

I oktober 2018 kunne TV 2 fortelle at rekordmange dyr blir dumpet, og at 26 av 28 lokalavdelinger i Dyrebeskyttelsen varsler om krisetilstander for dyrene.

Denne situasjonen ser ikke ut til å ha forbedret seg i 2019.

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø forteller at de har 209 katter som trenger et sted å bo, noe som er rekord for lokalavdelingen.

– Vi har aldri hatt så mange katter inne i juni, eller i det hele tatt. Vi er ganske fortvila og vi vet ikke hvordan vi skal klare å håndtere alle sammen, sier styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø, Therese Rye, til TV 2.

Vanligvis er det juli og august som er de mest hektiske månedene, ifølge styrelederen.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Allergi-boom

Rye forteller at de daglig får henvendelser fra folk som ønsker å omplassere eller gi bort katten sin.

– Som regel forklarer eierne at de skal flytte til et annet sted eller at de flytter inn i en bolig som ikke tillater dyr. Også samlivsbrudd er en vanlig unnskyldning. Svært få sier de skal på ferie, og derfor ønsker å omplassere katten, sier hun og legger til:

DAGLIGE HENVENDELSER: Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø, Therese Rye, forteller at de daglig får henvendelser fra folk som ønsker å gi bort katten sin. Foto: Privat

– Det er også et rush med folk som får allergi rett før ferien. Noen får nok det, men det er så mange at det ikke kan være riktig for alle.

Rye forteller at de forsøker å hjelpe så mange de kan, men at deres kapasitet nå er sprengt. Selv kontoret deres er nå omgjort til et midlertidig sted for katter. Derfor har de vært nødt til å avvise de aller fleste privatpersoner som ønsker at de skal Dyrebeskyttelsen skal overta katten deres.

– Vi er en frivillig organisasjon der de frivillige holder på å jobbe seg i hjel. Vi presser grensene våres hele tiden, og så lenge vi har penger på kontoen, og et fosterhjem å tilby, sier vi ikke nei til å ta i mot dyr, sier hun.

Ulovlig

Siri Martinsen jobber som veterinær og er leder i dyrevernorganisasjonen NOAH. Hun synes det er merkelig at så mange fortsatt velger å dumpe kattene sine, da de aller fleste vet at det er ulovlig.

– Det er helt utrolig at så mange fortsatt gjør det, etter flere år med bevisstgjørende tiltak og kampanjer som opplyser at det er forbudt. Det må bety at det er mange dårlige katteeiere der ute, sier hun til TV 2.

Martinsen forteller at de har sett en økning i eiere som kastrerer og ID-merker katten sin. Likevel kan det tyde på at det ikke er mange nok.