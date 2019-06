I mai ble dragartist Terje Schrøder (56) rammet av hjerneslag.

Tre uker etter hendelsen er han klar for å stå på scenen igjen.

– Jeg har hatt englevakt. Det har vært utrolig hell i uhell, sier Schrøder til God morgen Norge.

Hastet til sykehus

Dragartisten beskriver hendelsen for tre uker siden som en oppvekker. Han var i et møte hjemme hos seg selv da han plutselig følte seg uvel.

– Det var akkurat som et lynnedslag fra klar himmel. Jeg kjente at det var som et blått lys på den ene siden av hodet. Jeg tok tak i kollegaen min og spurte: Hva skjer nå?, sier han.

– Jeg så på armen min, og jeg klarte ikke å bevege den. Jeg skjønte ingenting, og det var som om alt stod stille, legger han til.

Kollegaene til Schrøder skjønte raskt at han måtte ha legehjelp, og i løpet av kun tre minutter kom ambulansen og kjørte ham til sykehuset.

Blodpropper

56-åringen skjønte ikke selv hva som hadde rammet ham.

– Jeg fikk ganske kjapt tilbake bevegelsen i armen. I to dager hadde jeg ingen følelse i fingrene, men det har kommet tilbake. Etter MR- og CT-undersøkelser fikk jeg vite at jeg hadde hatt to hjerneslag, sier han.

Schrøder hadde hatt to små blodpropper. Årsaken var høyt blodtrykk over flere måneder.

– Jeg ble fryktelig lei meg. Jeg begynte å gråte litt, fordi jeg visste ikke så mye om det, sier han om sin første reaksjon.

Klarsignal av legen

Dragartisten har fått klarsignal av legen til å stå på scenen førstkommende torsdag, når Great Garlic Girls har premiere på sitt nye sommershow, kalt «Pride Show», på Victoria Teater i Oslo.

– Så lenge legen har sagt at det er i orden, så føler jeg meg betrygget. Jeg gleder meg til å stå på scenen igjen. De fleste sier at jeg er gal som gjør det, men da tenker jeg tilbake til 80-tallet, da vi startet med dragshow. Det var galskap, det, sier han.