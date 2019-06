Påtalemyndigheten mener at Svein Ludvigsen har misbrukt stillingen sin til å utnytte tre unge asylsøkere seksuelt.

Ludvigsen mener at to av de fornærmede farer med løgn, mens han erkjenner å ha hatt seksuell omgang med det tredje offeret. Dette skal, ifølge 72-åringens forklaring, ha skjedd etter at han gikk av som fylkesmann i Troms.

Ludvigsen nekter for å ha misbrukt maktposisjonen sin. Han har forklart at han hadde et engasjement for svake grupper i samfunnet.



Ludvigsen sier også at han har forsøkt å bidra med å hjelpe enkelte av de fornærmede, blant annet med å skaffe jobb og bolig.

TILTALT: Svein Ludvigsen risikerer inntil 12 års fengsel hvis han blir funnet skyldig. Foto: Rettstegner Ane Hem / NTB Scanpix

Full av lovord

Tirsdag ble tre av Ludvigsens såkalte karaktervitner ført for Nord-Troms tingrett. To av vitnene bodde på ulike institusjoner da de kom i kontakt med samfunnstoppen. De forklarte at de ikke hadde opplevd noen seksuelle tilnærmelser fra tiltalte.

I tillegg vitnet Kjell Ove Hveding, som i likhet med Svein Ludvigsen kommer fra Sommarøya i Troms. De to har kjent hverandre i mer enn 30 år.

Da Hveding gikk inn i rettssalen, ga han Svein Ludvigsen en god klem før han inntok vitneboksen.

– Han tok godt vare på meg. Svein har gitt meg råd, han har pushet meg og han har åpnet dører. Han har vært en tett samarbeidspartner og en venn, fortalte Hveding.

Han er full om lovord om tiltalte.

– Han er raus, og har alltid engasjert seg. Hvis man gjorde noe bra, så ringte han alltid ga skryt. Stanget man hodet i veggen, så ringte han og ga råd.

Da han var ferdig sa Hveding til TV 2 at han opplevde det som tøft å vitne i retten.

Venner uansett

Tidlig om morgenen den 3. januar i 2018 ble bygdesamfunnet på Sommarøya rystet. Da tok flere politibetjenter seg inn i Svein Ludvigsens hus.



Der ble han pågrepet, satt i en bil og kjørt til arresten i Tromsø.

Etter noen uker i varetekt ble Ludvigsen løslatt. Han har vært bosatt hjemme i påvente av straffesaken som kom opp for Nord-Troms tingrett i forrige uke. Ludvigsen har selv sagt at han har opplevde de siste 18 månedene som svært krevende.

Kjell Ove Hveding er blant de som har bidratt til å ta vare på Ludvigsen og hans familie mens saken har vært under etterforskning.

Kameraten vil ikke ta stilling til skyldspørsmålet, men han sier følgende:

– Jeg har kjent Svein i så mange år, og det har vært udelt positivt. Da er det sånn at uansett hva som skjer, så er han min venn, sier Hveding.

Svein Ludvigsen risikerer inntil 12 års fengsel dersom han blir funnet skyldig.