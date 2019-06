– Jeg må korrigere deg. Du sa drapet. Det er ulykka

– Nå har jeg fått vist hvordan det var. Jeg tror ikke dere i politiet har forstått det. Hele handlingen har kommet bedre fram.

– Ingenting nytt

Jemtlands forsvarer Christian Flemmen Johansen mener rekonstruksjonen styrker hans klients forklaring om at det hele var et uhell.



– Han bringer oss igjennom hele sin forklaring, og viser steg for steg hvordan det skjedde. Etter vår oppfatning styrker det helt klart hans forklaring.

– Og dere mener det er sannsynlig at skuddet gikk av mot hodet hennes slik han forklarer?

– Vi mener videoen viser det ja, sier forsvareren.

Aktor Iris Storaas mener derimot at dette ikke endrer noen ting, og at politiet allerede hadde alle de nødvnedige opplysningene.

– Selve skuddhendelsen på trappa har vært et sentralt tema gjennom hele etterforskingen. Jemtland er avhørt en rekke ganger av politiet. Han har rekonstruert dette i avhør ved bruk av markør. Denne rekonstruksjonen gir opplysninger som tidligere er godt kjent for oss, sier Storås.

– Kan det ha skjedd slik han forklarer?

– Vi har gjort den vurdering av saken med alle de bevisene som foreligger i saken og tatt tiltale.

– Hvorfor kan det ikke ha skjedd sånn?

– Det må vi komme nærmere tilbake til i vår prosedyre hvor vi oppsummerer bevisene, sier hun.

Fortalte barna at Janne kunne ha dratt på ferie

Tirsdag formiddag forklarte Svein Jemtland seg om tiden etter at Janne ble skutt.

Etter at Janne Jemtland ble skutt i hodet på gårdplassen utenfor ekteparets hjem, dumper Svein Jemtland konas kropp i Glomma fra en bro i Brumundal.

Han fester et bilbatteri til kroppen for at hun skal synke.

Etterpå drar han hjem der sønnen på 13 ligger og sover.

– De spør hvor mamma er og jeg prøver å fortelle dem at hun kanskje har tatt seg en liten ferie, en tur bort. Janne har jo hatt litt problemer med sykdommen sin og ting i livet. så det har hendt hun har dratt på en hytte så det var ikke noe uvanlig, sier Jemtland.

– Snakket eldstegutten om skudd?, vil aktor Iris Storås vite.

– Han sa han hadde hørt et smell. Jeg sa det kunne være fyrverkeri og at ikke jeg hadde hørt det, svarer Jemtland.

Dagen etter ringer han politiet og melder kona savnet.

– De lurte på hvor mamma er. Det var venner var på besøk. Det var ikke altfor bra. Jeg satt og grein fordi jeg visste hva som hadde skjedd, sa Jemtland under utspørringen fra aktor.

Skjulte spor

Selv om Svein Jemtland nekter straffskyld for drap, erkjenner han å ha utført en rekke handlinger for å skjule det som hadde skjedd.

Han slettet spor, skal ha forsøkt å påvirke vitner og bedratt alle. Selv om han var den eneste som visste hva som skjedde skjedd, latet han som ingenting.

Jemtland ble pågrepet fredag 12. januar i fjor. Dagen etter fant brannvesenets dykkere Janne Jemtland på bunnen av Glomma. Da hadde hun et lastebilbatteri surret rundt kroppen. Ektemannen har erkjent at han dumpet henne i elva.

En sentral del av saken er hva som var opptakten til det fatale skuddet. I tingretten tegnet aktor et bilde av at høsten i forveien var «trasig» for Svein Jemtland. Hun viste til at han hadde anstrengt økonomi, økende gjeld og at det ikke gikk så bra i jobbsammenheng.