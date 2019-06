I «Klatrekampen» møtes 24 lag fra hele landet til konkurranser høyt oppe i trærne. Deltagerne er 12 år, og får testet både høydeskrekk, samarbeidsevner og konkurransenerver. Programmet er spilt inn i klatreparken på Domkirkeodden på Hamar.

Høydeskrekk

Cecilie Skog (44) er programleder og det å få jobbe med barna har vært givende for sunnmøringen som selv har to barn.

Da TV 2 ringte og spurte henne om jobben var hun positiv fordi hun selv fikk være oppe i trærne å klatre og kjøre Zipline under innspilling. Hun ble også svært engasjert av barna som var med i programmet.

HØYDESKREKK: To av deltagerne høyt oppe i tretoppene på Hamar. Foto: TV 2

– Det som er spennende med å jobbe med 12-åringene er at de kommer og har enormt mot, til tross for at halvparten av deltagerne har høydeskrekk. Det å stå på bakken og heie de frem er en takknemlig jobb, sier Cecilie.

– Ble rørt mange ganger

Jobben som programleder for dette er midt i blinken for frilufsglade Cecilie Skog. Det å lede programmet ga henne også en følelse som hun ikke hadde forutsett.

TAPPER: En tøff 12-åring i aksjon i klatreparken på Hamar. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det som jeg ble mest overrasket over er at jeg ble så rørt mange ganger av å være programleder. Det kommer to og to deltagere og mange av dem har vært venner siden barnehagen og har tette bånd. Vennkapet de viser i konkurransene er rørende, sier Cecilie Skog til TV 2.

Friluftsliv

Aktivitet er helt nødvendig for barns utvikling, både fysisk og mentalt. Klatrekampen på TV 2 kan kanskje være med og få flere barn ut i skog og mark og opp i trærne, håper Cecilie Skog.

– Å få barna opp i trærne er viktig og gi dem en lidenskap. De aller fleste som var med i programmet syntes dette var gøy. Det er ikke alle som det passer for å spille håndball og fotball, så frilufstliv er flott og man kan gjøre det sammen med kompisen sin, avslutter Cecilie Skog til TV 2.

Programmet har premiere på Sumo, fredag og lørdag på TV 2 kl. 06.15.