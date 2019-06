– Vi kan ikke kalle det turistskatt. Vi må kalle det brukerbetaling. De betyr at det må være helt i orden at cruisepassasjerene betaler en avgift per person fordi han eller hun skal gå i land for å bruke de lokale fasilitetene. Det vil generere store inntekter lokalt, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv til TV 2.

Småpenger

Dagsavisen fortalte i november i fjor at én av seks cruisepassasjerer som gikk i land i Bergen ikke brukte én eneste krone, viste en rapport fra Menon Ecoonomics. Undersøkelsen viste også at en cruisepassasjer i snitt legger igjen 317 kroner per dag.

Reiselivsjournalist Odd Roar Lange. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Kall det turistskatt eller noe annet. Poenget er at det nå er helt umulig å unngå at noen må betale for fellesgodene som turistene benytter seg av, sier reiselivsjournalist Odd Roar Lange som driver reisenettstedet The Travel Inspector.

Han mener det er helt uproblematisk å kreve inn avgift fra turistene, enten de kommer med buss eller cruisebåt.

– Norge er et høykostland. Om det kommer 10 eller 20 kroner ekstra på regninga, kommer ikke det til å skremme noen fra å komme hit. Og hvis det skremmer noen, så er det bare bra fordi det er sånne gjerrigknarker som vi ikke ønsker uansett, sier Lange.

POPULÆRT: 220 cruiseskip besøker Geiranger i sommer. Foto: Arne Rovick/TV 2

I Geiranger er Maud Haldorsen hotellsjef på Hotell Geiranger. Hun er lei av «gratispassasjerene» som bruker hotellets toalettfasiliteter.

– Vi merker at det ikke er nok toaletter, og cruisepassasjerene benytter dobesøket også til å slå av en prat med resepsjonistene. Vi rekker jo knapt annet enn å snakke med cruisepassasjerene som ikke er våre gjester, og det oppleves veldig irriterende, sier Haldorsen.

Maud Haldorsen, hotellsjef Hotell Geiranger. Foto: Arne Rovick

Brukerbetaling

Hun vil ikke ha turistskatt, men brukerbetaling.

– Jeg ønsker at det blir tilrettelagt slik at turistene som kommer hit betaler for meromkostningene som turismen medfører. Da kan vi få bygd ut langt flere toaletter og sørget for bedre infrastruktur, sier Haldorsen.

Ifølge tall fra Cruise-Norway er det i år 2365 cruisebåtanløp på de ulike havnene i Norge med tilsammen 3,95 millioner passasjerer.