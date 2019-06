– Kan ikke tro at han får komme tilbake

– Yasin har fått beskjed om at de får fly tilbake til Norge tirsdag ettermiddag. Verken han eller jeg kan tro at det er sant. Det er lenge siden jeg har hørt at han har vært så glad, sier Gabriele Rocyte til TV 2 etter å ha snakket med kjæresten på telefon fra Istanbul.

Det hele startet grytidlig lørdag morgen da Gabriele Rocyte (21) ble vekket av at politiet stormet inn i leiligheten hennes og spurte etter kjæresten Yasin Abbasi.

Han var ikke der. Men ikke lenge etter, ved 05-tiden, klarte politiet å spore opp Yasin (22), søsknene Taibah (20) og Ehsan (16), samt moren Atefa Rezaie.

Arrestert og tvangsutsendt

Alle fire ble arrestert og tvangsutsendt fra landet.

På grunn av moren, Atefa Rezaies, helsetilstand gikk hun inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen. Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul lørdag kveld.

Planen var at familien skulle sendes videre med rutefly til Kabul like før midnatt norsk tid. Men dette lot seg ikke gjennomføre, på grunn av Rezaies svekkede helsetilstand.

Det ble vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere henne videre til Kabul. Hun ble derfor fraktet tilbake til Norge med charterfly, der hun ankom søndag kveld.

– Stresset og redde

Men de tre barna hennes ble værende igjen.

Gabriele Rocyte (21) håper at kjæresten snart er tilbake i Norge. Foto: Heidi Venæs

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyste at da to av barna er myndige vil de gjennomføre tvangsreturen til Afghanistan.

– Yasin, Taibeh og Ehsan har vært veldig stresset og redde, da de ikke visste hva som skjedde, sier Gabriele.

Afghanske myndigheter besluttet å ikke akseptere å slippe søskenene tilbake i landet. Uttransporteringen ble derfor stanset og politiet opplyste mandag kveld at de ikke sendes til Kabul likevel, det ble isteden jobbet med å returnere søsknene til Norge.

– Yasin ringte meg like etter at de fikk vite at de skulle sendes tilbake til Norge. Det er uvirkelig, selv om vi fortsatt ikke vet hva som skjer videre – om de får bli i landet eller ikke, sier Gabriele til TV 2.

Stor demonstrasjon

Gabriele har fått beskjed om at Yasin og søsknene lander på Gardermoen tirsdag ettermiddag. Selv blir hun i Trondheim, i håp om at kjæresten får komme helt hjem.

– Vi skal også ha en stor demonstrasjon til støtte for familien på onsdag i Trondheim. Det varmer hjertet mitt at så mange bryr seg og viser omsorg for familien Abbasi.

Saken om Abbasi-familien har engasjert og vekket følelser hos mange over hele landet, men spesielt i Trondheim hvor familien har bodd.