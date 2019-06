Faren til tiltalte (18) tørket blod av hammeren og kastet genser – risikerer fengsel

Sa han hadde slåss med kamerat

Den 43 år gamle mannen forteller at tiden etter den fatale julinatten i fjor har vært tøff for ham. At han i tillegg har vært siktet i nesten hele perioden, har gjort saken enda verre.

Faren sier han aldri har hatt noe ønske om å bevisst forspille bevis, og minner om at det var han som kontaktet politiet – før de hadde noen mistenkte i saken.

– Det føles jævlig. Takk for hjelpen, liksom, sier han i retten.

ÅSTED: Sunniva Ødegård ble funnet drept på Varhaug i juli i fjor. Faren til drapstiltalte mener han ikke, i sin villeste fantasi, kunne se for seg at det var sønnen hans som hadde utført drapet. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Carina Johansen

Under rettssaken mot den drapstiltalte 18-åringen var faren blant dem som satt i vitneboksen.

Han hadde våknet tidlig på morgenen, en gang mellom 07.00 og 08.00, og gått ut i garasjen for å ta seg en røyk.

Det samme forklarer han i retten på torsdag.

– Jeg er alltid tidlig oppe, uansett hvilken dag det er, sier han.

Gikk for å vaske klær

På telefonen så han at det var funnet ei død jente på Varhaug.

Han forklarer videre at han gikk inn for å vaske klær. Han hadde vært på reise i Oslo og klærne lå fremdeles i kofferten han hadde hatt med seg. Da kom han på at sønnen hadde fortalt kvelden i forveien at han hadde lagt fra seg en svett t-skjorte.

Han vekket sønnen og spurte ham hvor t-skjorta var.

– Jeg tenkte at jeg kunne vaske den i samme slengen, sier faren.

Sønnen fortalte da at t-skjorta lå under solariet de har på vaskerommet i boligen. Han sier han tenkte at det var et merkelig sted å legge fra seg en t-skjorte, og fant den sammen med en boksershorts. Begge plagg er blodige.

Da han konfronterte sønnen med blodflekkene, svarte 18-åringen at han hadde vært i slåsskamp med en bekjent.

– Merkelig

Videre forteller faren at han spurte sønnen om hvor buksa hans var. Den tilhørte faren. 18-åringen svarte at buksa lå utendørs.

Aktor spør om han ikke tenkte at det var merkelig at sønnen hadde lagt igjen en bukse ute.

– Jo. Det hadde aldri skjedd før. Jeg tenkte også at det var merkelig at han hadde vært i slåsskamp, sier faren.

På dette tidspunktet visste han at det var funnet ei død jente, men sier han ikke visste at det var snakk om drap, eller at han mistenkte at sønnen var involvert.

Blodige klær

I avhør har faren forklart at han ba sønnen om å gå ut for å hente buksa, slik at han ikke skulle bli mistenkt for noe.

Da sønnen kom hjem igjen med buksa, som også var blodig, sier faren at han tenkte buksa måtte spyles før den ble blandet med de andre klærne.

– Du får skylle det av selv, det er du som har slåss, sa jeg til ham.

Han sier det var en del blod på klærne – og at han spurte sønnen om kameratene hadde «slaktet hverandre» da de slåss.

Han likte ikke det han hadde hørt og sett, men slo seg til ro med sønnens forklaring.

– Ikke vondt ment

Senere på formiddagen trengte faren hammeren, som pleide å ligge i en skuff i garasjen.

Den lå ikke der den pleide.

Han sier han har funnet verktøy i sønnens ransel tidligere, og sier det var naturlig for ham å sjekke sekken. Der finner han den blodige hammeren, sammen med en blodig taperull og en hettegenser.

Han sier han plasserte taperullen på en høytrykksspyler, kastet hettegenseren i søppelet og tørket av hammeren med en fille han hadde i garasjen.

– Jeg tok to eller tre drag og dro av det verste, før jeg la hammeren tilbake i skuffen. Det var ikke vondt ment. Det er der den hører hjemme, sier han.

I løpet av dagen ble han imidlertid klar over at sønnen aldri hadde vært i noen slåsskamp. Da vet han også at politiet har igangsatt full drapsetterforskning, og det begynte for alvor å gå opp for faren at sønnen kunne være involvert.

I samråd med sin tidligere svoger, kontaktet de politiet og svogeren kjørte sønnen hans til Jæren lensmannskontor.

FORSVAR: Inger Marie Sunde forsvarer faren. Hun mener 43-åringen ikke forstod at sønnen var involvert i en drapssak. Foto: Skibstad, Kent

Kritisk til fremgangsmåten

Farens forsvarer, Inger Marie Sunde, er kritisk til politiet og påtaltemyndighetens fremgangsmåte mot hennes klient.

– Min klient er avhørt to ganger. Både som vitne og som mistenkt. Retten bør ha med seg at når han ble kalt inn til avhør, seks uker etter drapet, så vet han ikke en gang at han er mistenkt for straffbare forhold, sier hun.

Det er bare satt av denne dagen til rettssaken mot 43-åringen, som behandles kort tid før dommen mot sønnen blir forkynt. Det er ventet at den vil være klar i slutten av juni, eller i starten av juli.

Spørsmålet om tilregnelighet har stått svært sentralt i saken mot 18-åringen, og det antas at saken vil gå videre til lagmannsretten uansett utfall.

Det er allerede berammet ankesak i desember.