Han var på vei ut døren til en date da søsteren sa:« Alt er så enkelt for deg, Petter».

– Heldigvis lukker jeg ikke igjen den døra, forteller Petter Stordalen til God Morgen Norge.

Hans da 18 år gamle søster, Karen-Anne Stordalen, fortalte Petter at hun trodde hun var annerledes. Hun forelsket seg bare i jenter. Fra den dagen bestemte Petter seg for å ta kampen og slåss for lesbiske og homofiles rettigheter.

Et tips Stordalen ga søsteren sin den gangen var å dra til Ibiza eller Mallorca. Der var det mer åpenhet på den tiden, og hun ville få en sjanse til å kjenne på hvordan det var. For Petter var det instinktivt å støtte søsteren fra starten.

– Selvfølgelig, det er en menneskerett å skulle kunne elske den man vil elske, sier Stordalen.

Åpen familie

– Jeg kommer fra en familie der døra var åpen, fortsetter han.

Karen-Anne Stordalen på tur i fjellet. Foto: Privat

Hele familien støttet Karen-Anne, og hun ble tatt godt imot. Det var ikke et spørsmål i Stordalen-familien om hvem som kom til frokost, men heller hvor mange.

– De brydde seg ikke så mye om hvem som sto bak den døren når man åpnet den, sier hotelleieren.

Og det å være åpen er noe Petter Stordalen har tatt med seg inn i business.

Truet med boikott

I fjor opplevde hotelleieren at flere kunder truet med å boikotte Choice på grunn av deres støtte til Pride. Hotellkjeden opplevde at både privatpersoner og organisasjoner ringte inn til kundeservice for å klage og klipte opp medlemskortene i protest.

Det å miste kunder på grunn av Pride bekymrer ikke Stordalen. I år er Choice hovedsponsor av Pride, og skal feire større en noen gang.

Homofiles rettigheter 1950: Norsk seksjon av Det Danske Forbundet af 1948 stiftes. I dag heter det Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. 1972: Straffeloven mot homoseksualitet blir opphevet. 1973: Kim Friele og et mannlig homofilt kjærestepar deltar, som de første åpne homofile, på et norsk fjernsynsprogram. 1982: Homodagene i Oslo blir et årlig arrangement. 1988: Høyesterett slår fast at aids- og hivpositiv status ikke er oppsigelsesgrunn. 1993: Partnerskapsloven vedtas, men lesbiske og homofile par får fremdeles ikke adoptere barn eller inngå partnerskap i kirken. 2000: Norsk Psykiatrisk Forening fjerner homofili fullt ut som diagnose. 2008: Lesbiske og homofile par får gifte seg. Lovendringen gjør at samkjønnete par kan adoptere barn og gir lesbiske par rett til assistert befruktning. Kilde: FRI og Kim Friele.

– I år har vi måka til over hele Norden, altså vi har så mange pride-flagg, sier Stordalen og fortsetter.



– Vi setter ikke noe prislapp på det, for det er sånn det skal være.

Fikk ikke komme hjem til jul

Stordalen har også hørt flere historier fra folk han jobber med som ikke blir akseptert for den de er. Da en kollega, som er homofil, ønsket å komme hjem til jul med kjæresten sin, fikk han beskjed av foreldrene sine at han ikke fikk komme.

– Det er disse tingene jeg syns det er fortsatt viktig å kjempe for, forteller en engasjert Stordalen.

Men det er ikke bare Pride hotelleieren synes det er viktig å fokusere på.

– Det handler om mangfold, det handler om kvinner og det handler om rasisme. Det handler om mange ting, sier Stordalen om engasjementet.

At vi fortsatt må slåss for like rettigheter, er noe Stordalen håper vi en gang kan se tilbake på og tenke at det er en tid vi ikke er i lenger.

– Jeg drømmer om at kanskje mine barnebarn skal se med stor undring og si: «Men bestefar feiret dere virkelig noe sånn Pride? Eller feiret dere 8. mars? Hva var det for noe? Hvorfor måtte dere gjøre det? Det er jo en selvfølge», sier Stordalen.