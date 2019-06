Madeleine (20) fikk beskjeden hun fryktet – så tok hun et valg

I bloggen deler hun ærlig om alt fra behandlinger og cellegift til å gi karakterer til sykehusmaten. Hun bruker også en del humor i tekstene sine. Hun blogger for å dele, men også for seg selv.

TØFT Å PLUTSELIG VÆRE ANNERLEDES: For Madeleine ble det å miste håret tøffere enn hun trodde. Hun har alltid hatt langt hår. Det var vanskeligst i starten, da måtte hun øve seg på å gå uten parykk.

– Det handler om begge deler. Jeg viser en historie som ikke er så dramatisk, jeg viser at det er flere sider ved kreften. Det gjør det kanskje lettere for andre når de ser at det er flere sider. I tillegg har det vært bra for meg, det blir jo min dagbok, hvor jeg reflekterer over mine tanker og følelser.

Livet etterpå

Hun har to runder med cellegift igjen. Den 4. juli er hun ferdig med den siste av i alt 12 runder. Forhåpentligvis er hun da ferdig med kreften.

– Hvis det fortsatt er interesse, så kommer jeg til å skrive om det livet som kommer etterpå, dele om hvordan livet blir etter behandling.

Planen hennes er å ta opp sykepleierstudiene og fullføre dem. Det å ha opplevd alvorlig sykdom har også gitt henne noen nye perspektiver på livet.

– Jeg har lært utrolig mye i løpet av den perioden her. Både i forbindelse med studiet, jeg har fått mange erfaringer jeg kan bruke i arbeidslivet senere. Men det har nok også gjort meg sterkere, jeg har måttet jobbe med ting jeg synes er vanskelig.