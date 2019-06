Detaljen som kan bli avgjørende for Svein Ludvigsen

Svein Ludvigsen står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å utnytte tre unge asylsøkere seksuelt. Han mener at to av de fornærmede lyver når de hevder å ha hatt sex med ham.

72-åringen nektet først for å ha hatt noen form for seksuell kontakt med de tre fornærmede, i retten sa tiltalte at han hadde løyet i avhør med politiet.

Han erkjente å ha hatt seksuell omgang med en nå 25 år gammel mann. Ifølge Ludvigsens forklaring skjedde dette ved tre anledninger, og han sier at det skjedde etter at han gikk av som fylkesmann i 2014. Politiet mener imidlertid at den seksuelle relasjonen startet i 2011.

TILTALT: Svein Ludvigsen risikerer inntil 12 års fengsel dersom han blir funnet skyldig. 72-åringen nekter straffskyld. Foto: NTB Scanpix

Når og hvor mange ganger Ludvigsen hadde seksuell omgang med mannen står sentralt i straffesaken mot den tidligere fylkesmannen.

LES OGSÅ: Lover å stå ved kameratens side

Kjente seg igjen

25-åringen forteller at han flere ganger var med på 72-åringens hytte ved Andsvatn i Troms. Det er ikke dusjfasiliteter på hytta, men 25-åringen har forklart at han sammen med Ludvigsen flere ganger dro til et sted i nærheten for å dusje. Her skal han ha blitt utsatt for flere overgrep.

I avhør kunne fornærmede ikke gjøre rede for hvor dette stedet ligger.

Kripos bestemte seg for å gjøre en rekonstruksjon for å finne stedet. På dette tidspunktet i etterforskningen nektet Ludvigsen for å ha vært på et slikt sted med 25-åringen, ifølge VG.

Sammen med Kripos kjørte fornærmede fra sted til sted i nærheten av Ludvigsens hytte. Da de kom til Skogbrukets hus i Andselv, kjente den fornærmede mannen seg igjen.

DRO KJENSEL PÅ BYGNINGEN: 25-åringen visste ikke hvor de påståtte overgrepene skal ha skjedd, men han kjente seg igjen da han kom til Skogbrukets hus. Pila viser trappen hvor nøkkelen lå gjemt. (Foto: Politiet)

Fant nøkkel

Aktor Tor Børge Nordmo bekrefter at 25-åringen fant frem til en nøkkel som lå gjemt under en trappevang. Inne i bygningen kjente han også igjen fargen på et dusjforheng.

Ifølge VG, som gjengir forklaringen til en Kripos-etterforsker, sammenfalt beskrivelsene fornærmede ga i avhør med hvordan det så ut inne i garderoben.

DUSJEN: Fornærmede kjente blant annet igjen fargen på dusjforhenget. (Foto: Politiet)

For påtalemyndigheten er rekonstruksjonen et sentralt bevis i straffesaken mot Svein Ludvigsen, men aktor Nordmo ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før han holder sin prosedyre i Nord-Troms tingrett på mandag.

Slipte økser

Da Svein Ludvigsen måtte svare på spørsmål fra aktor sist torsdag, sa 72-åringen at han ved en anledning har hatt seksuell kontakt med fornærmede i dusjen. Det skjedde, ifølge tiltaltes forklaring, på et hotellrom i Oslo den 26. oktober i 2015.