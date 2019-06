Tirsdag morgen like før klokken 10 ble politiet kontaktet ev en trikkefører i Oslo som sa at han var blitt truet av en mann med kniv.

Mannen skal ha sagt til trikkeføreren at han hadde en granat i bagen sin.

– Bagen blir nå sjekket av bombegruppa , sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til TV 2.

Klokken 10.40 skriver politiet på Twitter at bombegruppen har sjekket bagen, og at de ikke har funnet noen farlige gjenstander.

Han opplyser at mannen er kjent av politiet fra før, og at alt tyder på at han handlet alene.

Ikke lenge etter at mannen truet trikkekonduktøren klarte politiet å spore ham opp ved Solli plass.

Mannen nektet da å etterfølge politiets ordre.

Politiet avfyrte da et varselskudd og deretter rettet skudd mot gjerningsmannen, som ble skutt i beinet.

Mannen er nå fraktet til sykehus.

– Han er bevisst og våken. Hvor skadd foten er har vi ikke detaljer på foreløpig, sier Iversen.

Nå foretar politiet vitneavhør og åstedsundersøkelser på stedet. Spesialenheten for politisaker er varslet.

– Skremmende

Wetle Finsådal er salgssjef Salgia, som ligger like ved åstedet. Han ble vitne til hendelsen.

VITNE TIL HENDELSEN: Wetle Finåsdal. Foto: Mari Linge Five

– Jeg hørte bare skriking på utsiden. Jeg åpnet kontordøra til terrassen, der sto gjerningspersonen og politiet og skrek til hverandre. Jeg hørte ikke hva som ble sagt, for jeg var selv i telefonen. Men i løpet av kort tid kom det fem-seks politibiler . Deretter hørte jeg et skudd, og det skjøt han med en el-pistol, sier Finåsdal.

Han forteller at han synes situasjonen var skremmende, selv om han aldri var redd for at noen som ikke var involvert skulle bli skadet.

– Jeg har aldri vært vitne til noe sånt før. Jeg har jobbet her i to år, og opplever strøket som veldig rolig. Men ting kan skje overalt, så man skal ikke bli overrasket, sier han.

Saken oppdateres!