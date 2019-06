Det tyske influencer-paret Catalin Onc og Elena Engelhardt får voldsom kritikk etter at de ba følgerne deres 98.000 kroner på deres felles Instagram-konto «another_beautiful_day_official».

I innlegget, som ble publisert 9. juni, skriver paret at pengene skal gå til deres sykkeltur gjennom Europa og videre til Afrika.

Turen starter 20. juli og ifølge dem selv ønsker de å ta med følgerne deres på en fantastisk reise, som viser både planetens skjønnhet og dens feil. Mental helse og global oppvarming skal også stå i fokus.

Ber om 98.000

I den forbindelse har paret startet en innsamling på nettstedet GoFundMe, med et mål om å få inn 98.000 kroner.

– Pengene vi får inn vil gå til sykkelen og dens tilbehør, til mat og overnatting (når det er nødvendig) og til Internett og SIM-kort i alle land, slik at vi kan holde våre følgere oppdatert. Også forsikring, skriver de.

I skrivende stund har innsamlingen fått inn kun 2.300 kroner.

– Ikke en mulighet å jobbe

Flere medier, inkludert Independent og Business Insider, skriver at de tidligere har uttalt at vanlig arbeid ikke er noe de foretrekker.

– Noen sier at vi heller bør få oss en jobb som alle andre i stedet for å tigge. Men når vi har en så stor betydning for andre, er det ikke en mulighet å jobbe. Vi kan bli modeller og tjene raske penger, men vi ønsker ikke å fremme forbrukersamfunnet. En vanlig jobb på dette tidspunktet for oss vil være vanskelig, skal paret ha uttalt ifølge Ekstrabladet.

I et tidligere innlegg har det reiseglade paret skrevet om det mye omdiskuterte pengefokuset. Der påpeker de at de ikke har mye penger for øyeblikket, og at de mottar penger fra moren. De får også donasjoner, og skriver at de ikke legger skjul på dette.

Får sterk kritikk

Forespørselen etter penger har imidlertid ikke falt i god jord, verken på Instagram eller på GoFundMe:

«Moren din jobber to jobber for å betale for turen din. Tror du ikke at det påvirker hennes mentale helse? Det er trist at dette ikke er en vits. Egoismen du har er latterlig», skriver en bruker i kommentarfeltet på Instagram.

En annen følger skriver:

«Få deg en jobb».

En tredje person ler av hele hendelsen, og håner paret:

«Dette gjorde dagen min! Når jeg begynner å føle meg dårlig om meg selv, skal jeg tenke på disse to influencerne som spurte sine følgere om penger til en ferie. Og jeg må huske den delen om at en av mødrene deres jobber to jobber for å hjelpe dem. For en vits!».