Forekomsten av akutt hjerteinfarkt er redusert med 24 prosent på seks år. Tilfellene av akutt hjerneslag har gått ned 13 prosent i samme tidsrom.

Det viser ferske tall fra Folkehelsinstituttet.

Gjennom mange år har man sett en tendens til at færre dør av hjerte- og karsykdommer. De nye tallene viser at også færre får akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Bedre livsstil

Forebyggende tiltak er en viktig forklaring på utviklingen, sier overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet.

– Gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, kosthold og røyking har sannsynligvis hatt stor betydning for nedgangen, sier Kvåle i en nyhetsmelding på FHIs nettside.

Det er antallet akutte hjerteinfarkt som viser størst nedgang. Dette skjer til tross for et økende antall eldre i befolkningen.

– Fordi det blir stadig flere eldre i befolkningen, skulle man forvente at antall hjerteinfarkt og hjerneslag går opp gitt at det er samme risikoprofil. Til tross for det ser vi at antallet sykdomstilfeller går ned, så det understreker at endringen er betydningsfull, sier Rune Kvåle til TV 2.

Ring ambulansen

Dersom man mistenker at en person i nærheten rammes av hjerteinfarkt eller hjerneslag, er det viktig å ringe etter ambulanse så fort som mulig.

Hjerteinfarkt karakteriseres av en klemmende smerte i brystet, ofte med strålinger ut mot venstre arm. Pasienten blir ofte tungpustet og kvalm.

En pasient som rammes av hjerneslag, vil ofte oppleve lammelser i én side av kroppen og talevansker. Om man mistenker at en person er rammet av hjerneslag, kan man be vedkommende om å prate, smile og løfte begge armene. Om personen har problemer med dette, gjelder det å ringe 113 så fort som mulig.

Medisiner motvirker risikofaktorer

At færre rammes av hjerteinfarkt og hjerneslag, skyldes dels at folk lever sunnere.

– Noe av nedgangen kan også skyldes behandling med medikamenter av høyt blodtrykk og kolesterol, forklarer Rune Kvåle.