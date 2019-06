Den siste tiden har det versert romanserykter mellom skuespilleren Ashley Benson (29) og modellen Cara Delevingne (26) i amerikanske medier.

Nå bekrefter de forholdet, skriver E News.

Paret gjestet en veldedighetsgalla i New York mandag, og på den røde løperen avslørte Delevingne at hun og Benson har vært kjærester i ett år.

For noen dager siden delte Delevingne en video på Instagram hvor hun og kjæresten kysser.

Videoen hadde teksten «Pride». Parader som feirer skeiv kjærlighet og mangfold, under navnet Pride, arrangeres over hele verden i juni.

Feirer Pride

På den røde løperen til veldedighetsgallaen til Trevor Live, som er en organisasjon som jobber for å hindre selvmord blant LHBTQ-ungdommer, fortalte modellen om hvorfor hun delte videoen.

– Fordi det er Pride og fordi det har gått 50 år siden Stonewall skjedde. Vi har nettopp feiret vår ettårsdag, så hvorfor ikke, sier Delevingne til E News.

Skuespilleren referer til Stonewall-opprøret, som var en hendelse i 1969 hvor politiet stormet homobaren Stonewall Inn i New York. Demonstasjonene regnes som starten på den moderne homobevegelsen.

Roset kjæresten

Under veldedighetsgallaen ble Delevingne tildelt en ærespris for hennes jobb for å hindre selvmord blant LHBTQ-ungdommer. I takketalen roset hun kjæresten, som satt i salen.

– Hun er en av dem som hjelper meg med å elske meg selv når jeg trenger det mest. Hun viste meg hva ekte kjærlighet er og hvordan jeg skal godta det, som er mye vanskeligere enn jeg trodde, sa hun fra scenen, ifølge E News.

Holdt det skjult

Romanseryktene mellom kjendisparet har pågått siden august i fjor, da de ble fotografert mens de kysset på en flyplass.

En kilde sier til E News at paret har vært samboere i Los Angeles en stund.

Paret har holdt forholdet hemmelig ett år, før de nå valgte å offentlig kommentere forholdet for første gang.

– Jeg tror det er best for et forhold å holde det privat. Jeg har alltid vært veldig privat når det gjelder mine forhold, har «Pretty little liars»-skuespilleren Benson tidligere uttalt til People.

Delevingne sto frem som bifil i 2015. Hun har tidligere vært sammen med skuespilleren Michelle Rodriguez.