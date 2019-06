Leste opp tiltalte (17) sin tentamen: «Oh Sweet Violence»

Tentamenen leverte 17-åringen mot slutten av tiendeklasse på ungdomsskolen, omkring et halvt år før drapet fant sted.

Gutten har gitt oppgaven teksten «Oh Sweet Violence».

Der setter han seg inn i hodet på karakteren Christopher, som har tanker om å drepe en jente. Ideene er mange og involverer bruk av våpen.

«A man's head being blown away by a shotgun. A woman cut in two. I always managed to control these thoughts because of my strict rules, but latety they have come to the front of my mind», skriver han.

På norsk: «En manns hode blir blåst av med hagle. En kvinne kuttet i to. Jeg har alltid kunnet kontrollere disse tankene på grunn av de strenge reglene mine, men i det siste har de dukket opp fremst i hodet mitt».

Fortellingen ender med at Christopher dreper jenta med en kniv og sover i sengen ved siden av henne.

«We made it pal, you and me, Christopher and violence, I whispered», skriver han. På norsk: «Vi klarte det, kompis, du og jeg, Christopher og volden, hvisket jeg».

– Fikk du noen reaksjon på den engelsktentamen der? spør statsadvokat Jo Christian Jordet.

– Jeg tror læreren sa fra om det til moren og faren min, men de sa aldri noe til meg. Jeg har hørt i ettertid at noen lærere ble forskrekket eller noe sånt, sier 17-åringen.

Gråt under opplesning

I forrige uke la Fylkesmannen i Innlandet frem den foreløpige granskningsrapporten av Nord-Fron kommune, der Vinstra ligger.

Den avdekker ingen lovbrudd, men konkluderer med at både Vinstra ungdomsskole og Vinstra videregående skole har mislyktes i sitt ansvar for å sørge for at alle barn har det bra på skolen.

Statsadvokat Jordet bruker mye av tirsdagen i retten på å vise frem og lese fra fortellinger og tegninger som politiet har funnet på 17-åringens soverom.

En av dem viser en naken kvinne med blod over hele halsen. Andre viser voldtekter og knivstikking.

Den 17 år gamle gutten gir tydelig uttrykk for at han synes det er ubehagelig å få tekstene opplest i en fullsatt rettssal. På et tidspunkt tar han også til tårene og ber aktor om å ta en pause.

En av tekstene har gutten skrevet 24. oktober 2018, nøyaktig en uke før drapet. Der beskriver han i detalj hvordan han planlegger å ta livet av Iris Haugen, som han gir uttrykk for at han er dypt forelsket i.