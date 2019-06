Rebecca fikk beskjed om å brenne levende – nå roser hun politidamen som hjalp henne

Rebecca Schøyen het tidligere Stig Harald Thunheim.

Hun forteller til TV 2 at hun visste at hun egentlig skulle være hunkjønn allerede i fireårsalderen, men at hun ventet med å gjøre noe med det til hun bikket 33 år.

«Håper du blir brent levende»

Nå gjennomgår hun en lang prosess med kjønnsskifte, og får hjelp av sexologen sin med å balansere testosteron og hormoner.

Da det begynte å bli mer synlig at hun ville bli kvinne, kom også hetsen.

«Må virkelig si du er noe av det mest motbydelige jeg noen gang har sett. Du er, og kommer alltid til å være, mann. Håper du blir banket opp og brent levende. Plutselig er jeg på døren din, you never know»

CHAT: Det er ikke alltid hyggelige meldinger som tikker inn i innboksen hennes. Foto: Privat/Facebook

Slik lyder en av hatmeldingene Schøyen har delt på Facebook. Etter å ha publisert hatmeldingene, dukket også støtteerklæringene opp. Det fra både kjente og ukjente.

«Du er fantastisk, du er vakker, du er sterk. Å være kvinne er mye mer enn å ha ei vagina. Du må være hvem du er og du bør være stolt av deg. Stor klem med mye kjærlighet til deg, Rebecca», skriver én.

– Da jeg stod frem 4. mai har det vært mye positivt og negativt, dessverre. Jeg har mistet mange i livet. De mener jeg ikke er meg selv lenger. Noen mener jeg er psykisk syk. Jeg er uansett heldig som har mange gode venner som støtter meg, sier Schøyen, og legger til:

– For mange er jo dette veldig nytt. De vet ikke hvordan man skal håndtere sånne som meg. Det har jeg full forståelse for. Vi har jo aldri lært noe særlig om dette på skolen, og det er mye uvitenhet rundt å være transkjønnet.

Roser politiet

Schøyen sier hun er rørt over alle de fine tilbakemeldingene hun får etter å ha delt bilder av hetsen, og takker alle som har valgt å sende godhet i istedenfor hat.

Hun sier at hun har anmeldt enkelte av haterne, og takker politiet i Agder for all forståelse hun har fått i prosessen.

– Tilbakemeldingen jeg har fått fra politiet er at de tar dette på alvor. Jeg ble tatt veldig godt imot av ei hyggelig politidame. Hun ville hjelpe meg og sa at jeg bare måtte komme igjen om jeg opplevde noe lignende. Hun sa jeg var trygg hos henne.

33-åringen velger å fortelle om anmeldelsen og hetsen for å være et ansikt i transperson-debatten. Håpet er at hennes historie kan bidra til en endring, og minske hat-kriminaliteten mot skeive.

Derfor er det ekstra viktig at hun ble godt tatt hånd om av politiet da hun åpnet opp om de vonde meldingene.