Se videoen øverst i saken, der legene viser hvor nærme kniven var blodåren som kunne drept gutten.

Universitet i Kansas har gitt ut flere røntgenbilder som viser kniven fra forskjellige vinkler.

Skulle bare leke

Eli Gregg (15) var ute og lekte da han ved et uhell fikk en kniv på rundt 25 centimeter inn i hodet.

Ifølge Mamma Jimmy Russell lekte sønnen utendørs med venner da de plutselig fant en kniv.

Han skal ha prøvd å få kniven vekk fra de yngre barna han lekte med, da han ved et uhell datt oppå den skarpe gjenstanden.

Moren ringte raskt etter ambulanse, og at legene i Kansas fikk vel så fort laget en plan om hvordan de skulle få ut kniven.

– Det så ganske stygt ut, det var skummelt, sier hun i videoen øverst i saken, utgitt av nyhetsbyrået AP.

Kunne vært en fatal millimeter

Da legene tok bilder av hodet og hjernen, viste det seg at knivspissen hvilte inntil blodåren som sørger for blodsirkulasjon til hjernen.

– Det kunne ikke vært en halv kilo mer kraft da kniven traff hodet for at han skulle overleve, forteller lege Koji Ebersole, som overvåket operasjonen.

Å fjerne kniven, innebar stor risiko for både blødninger, lammelse og tap av for eksempel taleevnen.

Fredag morgen fjernet kirurgene kniven, og 24 timer senere var Eli våken og i stand til å snakke.

Både han og moren mener det nærmest er et mirakel at han overlevde operasjonen, og takker høyere makter for at de ble sendt til akkurat doktor Ebersole.

Han regnes nemlig som en ekspert på området, da han i 2018 fjernet et kjøttspyd fra hodet til en 10-åring fra Missouri.

Se røntgenbilder av begge ulykkene i bildekarusselen nedenfor: