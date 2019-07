Jo, det er en gammel Mercedes. Rettere sagt en Mercedes 190, et heller medtatt eksemplar av arten. Ikke komplett og med tydelige rustangrep flere steder.

Hvis du ser på bildet over en ekstra gang, legger du sikkert merke til at den heller ikke har tak.

Stopp litt! Ikke tak? Mercedes 190 ble aldri produsert som cabriolet. I alle fall ikke av Mercedes selv.

Men dette er jo heller ikke en "vanlig" cabriolet. Den har jo deler av taket og ruterammene i behold. Hva pokker er det da?

Det var omtrent så langt Svein Atle Haraldsen kom i sine spekulasjoner om den nyervervede bilen sin.

Fant ikke ut av det

Han hørte litt rundt med venner og kjente, googlet litt og sjekket rundt etter beste evne. Men egentlig uten helt å finne svaret på hva han hadde kjøpt.

Det var mye "synsing" og "troing", men ingen konkrete svar. Både Bauer og Schultz ble nevnt. Men det stoppet liksom der.

Denne 1983-modellen ble solgt i Asker i 1986, forteller Svein Atle. Kjenner noen til bilen eller historien rundt den, ta kontakt med oss i Broom.no. Foto: Privat

Da satte Svein Atle seg ved PC-en og sendte oss i Broom.no følgende mail:

Hei! Dere har jo peiling på det meste. Har kjøpt denne bilen (se bilder). Det er en Mercedes 190 W201 83-mod cabriolet som renoveringsprosjekt. Jeg sliter med å finne ut hvem som bygde den, har dere noen tips?

Det jeg har funnet ut er at bilen ble solgt ny hos en forhandler i München i 1983 og ble importert som cabriolet i -1986 av firmaet Made In A/S i Asker i 1986. Dette firmaet var Atle Brynestad sitt, og jeg har prøvd å kontakte ham, via sønnen Bendik, men har ikke fått noe svar ennå.

Jeg skulle gjerne visst hvem som bygde bilen, og hvor mange som ble laget, for å ha noe dokumentasjon etc. til gjenoppbyggingen. Er det noen kloke hoder inne hos dere? Mvh. Svein Atle Haraldsen.

Dette var noe kjent ...

Slike mailer er alltid morsomme å få. For hva er det egentlig denne karen har kjøpt.

Jeg blir sittende å se på bildene en stund. Med en fortid som blant annet Mercedes-mekaniker og dermed noe over middels interessert i disse bilene den gang de var nye, begynner noe så smått å demre. Noe som i årevis har vært lagret helt bakerst og innerst i en mørk krok på "harddisken". Det er liksom noe kjent, men hva pokker var det igjen ...

Det var flere som bygde om Mercedes 190 til "vanlig" cabriolet på 80-tallet, men denne landaulet-utgaven er mer sjelden.

Jeg har sett dette før. Jeg husker det landaulet-liknende taket hvor man kan ha en avtakbar plate over førerplassen, man kan slå ned den bakre delen med en egen kalesje, slik at baksete-passasjerene sitter i friluft.

Etter en stund dukker tre bokstaver opp i hodet. SGS. Som egentlig står for Studio Styling Garage (Ja - noen har snudd litt på bokstavene).

SGS var kjent for ganske ville ombygginger på 80-tallet.

SGS var et frittstående karosserivekested utenfor Hamburg, som hadde mange heftige ombygginger. Spesielt for Mercedes, men også for BMW og VW. Mest kjent er de for sine små-vulgære Mercedes S-Klasse ombygginger.

Primært for den arabiske delen av verden, men også japanske millionærer, ulike super-kjendiser og afrikanske ledere stod på kundelisten.

Mest kjent er de kanskje for den pompøse Mercedes 1000 SEL, en ombygget S-Klasse av 126-serien. Her var det litt for mye av alt ...

Hele 80-tallet var jo som en kule-tyggegummi.

SGS ble startet opp i 1979 og allerede tidlig på 80-tallet var de over 100 ansatte. Det var jappetid og mye penger blant mange ... Men, som kjent jappe-boblen sprakk.

I løpet av kort tid gikk selskapet konkurs, med 1,5 millioner tyske mark i gjeld. Det var to hovedgrunner til dette. Den ene var endringer i dollarkursen og det andre var innføringen av nye lover i Saudi-Arabia som begrenset importen av ombygde biler. Dette førte til en 50 prosent nedgang i SGS-eksporten.

Originalt reklamebilde fra SGS fra 80-tallet. Hvor mange slike biler som ble bygget vet trolig ingen, men mange var det helt sikkert ikke.

Det faktum at SGS også tok en del snarveier og alltid brukte de billigste delene, med dertil kvalitet, hjalp nok heller ikke ... Ryktene begynte å gå.

Hvor mange Mercedes 190 som ble bygget om av SGS vet trolig ingen, men mange kan du umulig ha vært. Det finnes knapt bilder av den. Om jeg skal på en råtipp – så ble neppe mer enn 10 biler bygget. Kanskje ikke så mange heller. Ettersom dette er håndbygget, kan det nok skille litt i utførelse, i forhold til styling og annen "utsmykning" som felger, interiør etc. også.

Jeg er 92,3 prosent sikker på at denne bilen er en slik SGS-ombygging. Jeg kjenner i alle fall ikke til noen andre som bygde om 190-er på denne måten.

Vanlig Mercedes? Nei, denne er håndlaget!

Verdifull

Jeg vet om kun én annen slik bil. Det er en enda mer påkostet St. Tropez-utgave fra SGS, som ble bygget i bare to eksemplarer, hvor den ene nå er restaurert.

Bilen Svein Atle har kjøpt er definitivt svært sjelden vare! Denne bør, etter min mening, bygges nennsomt opp igjen, til så original SGS-variant som overhodet mulig og bevares for ettertiden. La det ta den tiden det tar og gjør jobben grundig. Da kan du plutselig sitte med en verdifull juvel av en bil.

Med SGS-historien som bakteppe er jo denne bilen en veldig typisk 80-talls-representant. Det tiåret var jo som en kuletyggegummi. Som snart skulle sprekke. Alle jukset med alt og alle trodde alt skulle vokse inn i himmelen. Mens det ofte endte med konkurser og fallitt.

Mercedes 190 SGS i St. Tropez-utgave. En av bare to biler.

Stått under en låvebru.

Det var egentlig sønnen til Svein Harald, som også er Mercedes-entusiast, som fikk tilbud om å kjøpe bilen som hadde stått under en låvebru i lang tid. De takket først nei til handelen.

Det gikk et noen måneder og selgeren tok kontakt igjen. Bilen skulle bort og byttet eier for det Svein Harald kaller en "latterlig lav sum".

Svein Harald er nå i gang med gjenoppbyggingen av bilen som han vet så lite om.

Her er bilen på plass i verkstedet og arbeidet med den kan begynne. Foto: Privat.

– Noe rust er det, men det er overkommelig, sier den blide eieren fra Svelik utenfor Drammen.