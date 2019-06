Norge tok seg videre til åttedelsfinale i VM etter å ha slått Sør-Korea 2-1, men det skjedde uten å imponere på noen som helst måte. Spillerne virket slitne etter tre VM-kamper, noe som var tydelig å se ute på banen i Reims.

– Det var jo ganske begredelig å se på. Det er så nedtur, for de har jo gått videre til en åttedelsfinale, og de har vunnet, men allikevel sitter man igjen med en veldig kjip følelse, sier TV 2s fotballekspert Lene Mykjåland.

Etterlyser grep fra sidelinjen

Noe av forklaringen kan ligge i landslagssjef Martin Sjögrens valg av startellevere. Ti av elleve spillere har startet samtlige tre kamper. Kun i kampen mot Frankrike ble det gjort en endring da Karina Sævik startet i stedet for Lisa-Marie Utland.

– Det fine vi har sett ved Norge de to forrige kampene var egentlig helt borte, og så blir vi egentlig straffet på det samme av Sør-Korea. Vi evner ikke å komme opp i press i det hele tatt, og vi evner ikke å ta vare på ballen. Det er de to tingene vi har syntes at Norge har levert veldig bra på i de to siste kampene, sier Mykjåland, som savner grep fra sidelinjen når det butter imot for Norge.

– Både for å endre kampbildet, men også for å øve til det står en enda bedre motstander på motsatt banehalvdel og man sliter like mye. Da er det noe med å ha noe annet man kan gjøre for å prøve å endre et kampbilde.

Landslagssjefen mener at belastningen ikke er for stor og at energinivået fremdeles er høyt i en tropp hvor alle har «trent 100 prosent frem til denne kampen».

– Nå skal vi glede oss over dette, vi har gått videre til en åttedelsfinale og har gjort et bra gruppespill. Selv om vi slet littegrann i dag, så har vi gjort to veldig fine kamper før dette. Dette kommer til å gi oss veldig mye energi, sier Sjögren til TV 2.

– Henger ikke sammen

Han er kjenner samtidig at de ikke fikk til å spille den type fotball som de hadde sett for seg på forhånd. Blant spillerne er det samtidig en erkjennelse av at slitne bein var med på å prege inntrykket.

– Vi ser fra første minutt i dag at vi henger liksom ikke helt sammen. Kampen preges litt av at vi er slitne, og sikkert litt en underbevissthet om at man blir litt fornøyd når vi er på 2-0. Det ble en lang 2. omgang å sitte og se på. Jeg er bare happy for at vi har klart å ro det i land. Det er viktig å vinne fotballkamper på dårlige dager og, sier Caroline Graham Hansen, som måtte forlate banen med en skade i den andre omgangen.

Vilde Bø Risa mener det er en styrke at Norge klarer å vinne kamper der prestasjonen er dårlig. 23-åringen synes det var tungt å spille sin tredje kamp på ni dager.