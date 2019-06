Daily Mail hevder at Manchester United vil gjøre alt for å holde på Paul Pogba, selv om den franske midtbanestjernen har sagt at han ønsker nye utfordringer. United skal angivelig være villige til å tilby Pogba en ukelønn på om lag 5,5 millioner kroner. Real Madrid og Juventus er blant klubbene som skal være interesserte i Pogba.

Sky Sports hevder at Manchester United har fått avslag på nok et bud på Crystal Palace-back Aaron Wan-Bissaka. Denne gangen skal United ha prøvd seg med 550 millioner kroner.

Avslag er det også blitt for United på et bud rundt 440 millioner kroner for West Ham-forsvarer Issa Diop, skriver Metro med referanse til Telefoot.

Forsvarsjakten fortsetter, og Daily Mail skriver at United vil tilby Leicester Andreas Pereira som lokkemiddel for å få på plass en overgang for midtstopperen Harry Maguire.

Brasilianske Globo Esporte hevder at Neymar nærmer seg en retur til Barcelona. Det snakkes om en overgangssum på rundt 980 millioner kroner, samtidig som én eller flere Barcelona-spillere kan gå den andre veien til PSG.

PSG har ifølge AS allerede vært i kontakt med teamet rundt Philippe Coutinho. Pariserne ønsker å få på plass en avtale med Barcelona-spilleren etter det pågående Copa América.

Teamtalk skriver at en annen Barcelona-stjerne kan være på vei bort. Angivelig kan Liverpool få kjøpe Ousmane Dembélé, men kun dersom de er villige til å legge rundt 990 millioner kroner på bordet.

Mye tyder på at Frank Lampard blir Chelsea-manager. The Sun skriver at Lampard skal møte eier Roman Abramovitsj denne uken for å få på plass en plan for fremtiden. ESPN melder samtidig at Lampard vil bli tilbudt en treårskontrakt av Chelsea.

Mer Chelsea-rykter: Sky Sports skriver at blåtrøyene har avslått to bud fra henholdsvis Barcelona og Atlético Madrid på Willian. Det snakkes om bud på rundt 385 millioner kroner for brasilianeren, som har en kontrakt som strekker seg én sesong frem i tid. Det er imidlertid rapporter om at Chelsea er i ferd med å forelenge avtalen med ytterligere to år.

The Sun skriver at Manchester City vil hente PSV-back Angelino til klubben bare én sesong etter at de solgte ham.

Burnley vil hente Brentford-spiss Neal Maupay. Ifølge Daily Mail har Premier League-klubben lagt inn et bud på 22-åringen.