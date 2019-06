Elbil-feberen i Norge de siste årene har på mange måter snudd bilmarkedet opp-ned.

Det har vært lange ventelister på en rekke elbiler. Mens salget av mange biler med bensin- og dieselmotor har bråbremset.

Der merke, modell og biltype tidligere har hatt mest å si for hva mange har kjøpt, ble drivlinje plutselig viktigere enn alt annet.

Dette har også preget bruktbilmarkedet. Den gamle loven om tilbud og etterspørsel har gjort det hyggelig å selge brukt elbil. Mange har også gjort gode penger på å kjøpe ny elbil, og så selge den kjapt igjen.

Men i år ser vi klare tendenser til at det har snudd. Brukte elbiler selger ikke lenger seg selv. Tvert imot: Mange blir stående – dermed faller også prisene.

Har for stort lager

Bransje-nettstedet BilNytt har sett nærmere på markedet for brukte elbiler. Per i dag er det over 7.000 brukte elbiler til salgs i Norge. Og det er særlig én type som blir stående: Elbilene med kort rekkevidde:

Første generasjon Nissan Leaf er det mange av på norske veier.

Bruktbilforhandlere BilNytt.no har vært i kontakt med bekrefter at det nesten ikke er mulig å finne kjøpere til slike elbiler.

Daglig leder Espen Regevik hos Mandal Bil AS, en ren bruktbilforhandler, sier at de nesten hver uke kontaktes av merkeforhandlere med tilbud om å kjøpe brukte elbiler med kort rekkevidde.

– Tilbudene går på alt fra USA-importerte Fiat 500e, til første generasjon Nissan Leaf og andre biler med kort rekkevidde. Det kan virke som at mange forhandlere har for stort lager av slike biler, sier Regevik, til BilNytt.

Kjøpers marked

Brooms bilekspert Benny Christensen er ikke overrasket. Han peker på at det kontinuerlig kommer nye elbilmodeller med lengre rekkevidde inn i markedet. Mange kjøper nå sin elbil nummer to eller tre – og har dermed en eldre bil å selge.

– I fjor så vi et rush av andre generasjon Nissan Leaf. I år har Tesla Model 3 satt salgsrekord, bare i mars med over 8.000 biler. Det er klart dette gjør noe med bruktmarkedet, særlig når det kommer veldig mange biler inn på kort tid. Da blir det kjøpers marked og mulighetene for å gjøre et elbilkupp i bruktmarkedet er nå absolutt til stede, sier Benny.

Tesla Model 3 har solgt i rekordhøye antall i år. Mange av disse kjøperne har også hatt elbil fra før.

– Bruktbil er bruktbil

Trond Nordal leder leasingselskapet LeasePlans bruktbilsatsing CarNext. Han er også blant dem som har registrert at markedet for brukte elbiler har endret seg.

– Frem til i fjor høst har det vært lange ventelister på elektriske biler på grunn av mer etterspørsel enn produsentene kunne levere. En tommelfingerregel sier at en bil taper seg 20 prosent i verdi første år, så 10 prosent deretter. En periode tapte ikke elbilene seg i verdi første år. Vi ser allerede at det har endret seg og vi mener at markedet må forvente at elektriske biler får et verdifall som de mest populære bilene med fossilt drivstoff har hatt historisk. Bruktbil er bruktbil, sier Trond Nordal til BilNytt.

Selger elbiler med tap

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør og administrerende direktør i BilNytt. Han mener at noen aktører i bransjen nå er i ferd med å brenne seg på brukte elbiler:

Atle Falch Tuverud er sjef for bransje-nettstedet Bilnytt.

– Ja, vi erfarer at det har skjedd et skifte i bruktbilmarkedet. Aktører vi snakker med påpeker at det er en tendens at elbiler med kortere rekkevidde hoper seg opp, og at noen får for stort lager av disse.Det har vært et høyt elbilsalg de siste årene og bestanden har økt på nesten like biler. 10 prosent av bilene på Finn.no er nå elbiler. Samtidig har enkelte aktører bruktimportert for mange like modeller i et marked som nå ser annerledes ut.

Bruktimporten av elbiler har vært høy i mange år, her har mange tjent gode penger. Men også det har endret seg. Bilnytt har intervjuet bransje-veteranen Gunulf Bergheim som har tjent seg rik på import av særlig store amerikanske biler. Nå selger han elbiler med tap.

Chevrolet Bolt er søstermodellen til Opel Ampera-e. Og den er tydeligvis ikke så enkel å selge i Norge...

Salget har gått tregt

Bergheim har nemlig tatt svært mange eksemplarer av elbilen Chevrolet Bolt, som er søstermodellen til Opel Ampera-e. Det er ikke lenge siden den var noe av det hotteste du kunne finne på elbilfronten. Men nå har det snudd:

– Jeg trodde dette skulle bli en suksess og kjøpte inn et for stort antall fra USA. Salget har gått meget tregt. Vi har satt ned prisene og selger nå bilene med tap. Det er vanskelig å slå gjennom i markedet. Kunder ser og prøver bilen – liker den – men velger noe annet, sier Bergheim til BilNytt.

Broom-Benny følger bruktbilmarkedet tett. Han trekker frem noen modeller du nå kan gjøre svært gode kjøp på:

– Første generasjon Nissan Leaf er en gjenganger her. Det samme er VW e-up! og Mitsubishi i-MiEV. Flere av dagens elbiler har fått oppgraderinger underveis, med større batteripakke og lengre rekkevidde. Dette gjelder blant andre biler som VW e-Golf, BMW i3 og Renault Zoe. De bilene som har de minste batteripakkene er også de som blir oppfattet som mest ukurante i bruktmarkedet, sier Benny.

