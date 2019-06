Sør-Korea - Norge 1-2 (0-1)

Mandagens kamp mot Sør-Korea var et stykke unna nivået Norge viste mot Nigeria og Frankrike. Men seier ble det, og Norge er videre i åttendedelsfinalen i VM.

Det er bare begynnelsen, skal vi tro Maria Thorisdottir.

– Det er godt å vite at vi klarer å holde det oppe. Men så er vi alle enige om at prestasjonen vi gjør i dag, er ikke den samme som vi gjorde mot Frankrike. Men jeg synes Sør-Korea er vanskelig å spille mot. De er teknisk gode, finner rom overalt og vi fikk litt lange avstander i dag. Men det er lett å fikse opp i, sier Thorisdottir til TV 2 etter mandagens kamp.

– Det er stort. Det er det som har vært målet vårt, og vi er fremdeles ikke ferdig, vi skal videre fra åttendedels også. Men nå må vi samle litt krefter, smake på karamellen i dag og så er det nye forberedelser allerede i morgen, legger hun til.

– Hvem håper du på nå?

– Jeg vet ikke hvem vi kan møte en gang. For meg er det samme, vi skal vinne VM og da må vi slå ut alle, svarer midtstopperen.

– Du skal vinne?

– Ja, det skal jeg.

På spørsmål om det er realistisk for Norges sin del svarer Thorisdottir:

– Ja, synes ikke du? Vi skal vinne. Det har vi sagt. Medalje, så ja.

– Man må kanskje ha litt hårete mål for å kunne vinne?

– Jeg vet ikke hva dere andre har, men vi har i hvert fall den mentaliteten med at vi skal ta medalje, og det kan være å vinne, sier Thorisdottir med et stort smil før hun går i garderoben.

Hjelmseth: – Absolutt muligheter

Med to seire på tre kamper endte Norge på andreplass i gruppespillet med seks poeng bak gruppevinner Frankrike. At kampen mot Sør-Korea ikke var deres beste prestasjon er positivt for laget, mener Ingrid Hjelmseth.

– Det er bare positivt for selvtilliten. Vi vet at vi kan vinne på dårlige dager, og det er viktig å ha med seg når du skal være med i et langt mesterskap, sier Norges målvakt.

Hun er enig med Thorisdottir om at sliteseieren over Sør-Korea viser at det er mulig for Norge å nå helt til topps i VM.

– Absolutt. Det er litt sånn at de som står igjen med trofeet til slutt, spiller ikke x-antall perfekte kamper. Så vi har hatt en dårlig kamp, det hadde vi i dag, likevel fikk vi med oss tre poeng og det er en stor styrke, sier Hjelmseth.