Med et kvarter igjen av kampen fikk Frankrike straffespark etter en VAR-avgjørelse.

Ngozi Ebere ble tildelt sitt andre gule kort, og fikk marsjordre.

Da var stillingen 0-0 – et resultat Nigeria ville hatt gode sjanser til å avansere til åttedelsfinale som gruppetreer med.

Frankrikes stopperstjerne Wendie Renard steg frem for å ta straffen. Hun satte ballen i stolpen og ut, men etter en VAR-sjekk måtte straffen tas på nytt.

Reprisene viste nemlig at Nigeria-keeper Chiamaka Nnadozie hadde tatt et steg ut fra målstreken før straffen var tatt. På andre forsøk var Renard sikker fra ellevemeteren.

TV 2s kommentator fortviler

Kasper Wikestad, som kommenterte kampen, reagerer på avgjørelsen som gjorde at straffen måtte tas på nytt.

– VAR fungerer prikkfritt når Frankrike får straffe og Ebere får sitt andre gule, men det kan ikke være en del av fotballens idé at straffen skal tas på nytt når Nigerias keeper beveger seg så lite, sukker Wikestad.

– Hun beveger seg så lite at man nesten må fryse bildet for å kunne se det. Det er snakk om kanskje et tidel. Jeg kan ikke skjønne at noen vil at det skal være sånn. Det synes jeg bare er trist. Og det er trist for Nigeria, fortsetter han.

Kommentatoren erkjenner at «regelrytterne på bakrommet» kan forsvare avgjørelsen med at reglene blir fulgt, men sier at det for ham «strider litt mot fotballens idé likevel».

Spiller i feltet

Renards andre straffe gjør ikke saken noe bedre, mener Wikestad. Bildene viser at Amandine Henry hadde en fot i feltet idet straffen ble tatt, noe som etter regelboken tilsier at også den straffen skulle blitt tatt på nytt.

– Jeg synes det i hvert fall er rart når keeperen blir tatt for å gå for tidlig, men ikke en spiller i feltet. Det er så inkonsekvent så det holder, mener Wikestad.

– En kan nesten sammenligne det med at dommeren skulle blåst indirekte frispark hver gang keeperen holdt ballen et tidel over seks sekunder, fortsetter han.

Renards straffescoring ble stående som kampens eneste. Med fire poeng i gruppespillet, ville Nigeria hatt en sjans til å ta seg videre dersom Jamaica hadde klart et overraskende resultat tirsdag kveld mot Australia.