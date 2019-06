Amerikanerne hevder bildene ble tatt fra et amerikansk marinehelikopter i Omanbukta 13. juni, og at personene på bildet er medlemmer av den iranske revolusjonsgarden, melder Reuters.

Revolusjonsgarden er del av det iranske militæret.

Udetonert mine

Bildet ble angivelig tatt mens personene jobbet med å fjerne en udetonert mine fra M/T Kokuka Courageous, som er et japanskeid tankskip.

Foto: US Navy/Pentagon/Reuters Foto: -

Kokuka Courageous og norskeide Front Altair ble begge rammet av eksplosjoner idet de seilte over Omanbukta torsdag.

Det brøt ut brann på Frontline-skipet, og besetningen ble evakuert og satt uskadet i land

Iran avviser skyld

USA hevder de to skipene ble utsatt for angrep utført av Iran. Iran har tilbakevist anklagene og bedt om at det iverksettes uavhengig gransking.

Også FNs generalsekretær António Guterres mener det må iverksettes gransking.

Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide har ikke uttalt seg om noen mistanke mot Iran, men hun uttrykker bekymring over den spente stemningen i regionen.

– Vi har ingen forutsetning for å mene noe om hvem som står bak angrepet ennå, men vi vil selvfølgelig undersøke det amerikanerne sier og vente på resultatet av etterforskningen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide fredag.

– Vi er veldig bekymra for den spente situasjonen i regionen, og det er bare noen uker siden det forrige angrepet mot et norskregistrert skip. Denne gangen var det et norskeid skip som ble angrepet, og spenningsnivået i området bare øker, sa Søreide til TV 2.