Olav Thon (95) avslører: Slik fridde han til sin Sissel (75)

Fredag 21.juni er det klart for bryllup mellom forretningsmannen Olav Thon (95) og tidligere tingrettsdommer Sissel Berdal Haga (79). Etter over 30 år som kjærester kjente de at det passet å ta steget videre.

God sommer Norge fikk et eksklusivt møte med det spreke paret i bryllupslokalene på Thon Hotell Bristol.

– Jeg må jo si vi er veldig lykkelige over avgjørelsen. Nå har vi jo vært sammen i veldig mange gode år, men man kommer jo et skritt videre når man inngår ekteskap da, sier Haga.

– Ja, jeg tror vi er et godt team, smiler Thon.

For øyeblikket er de travelt opptatt med forberedelser, men har full kontroll over alt fra gjester, servering og underholdning.

– Det er moro, vi liker å administrere, så dette klarer vi, ler Haga.

Lite kjøkkenbord – store avgjørelser

Hotell Bristol var et selvskrevet førstevalg som bryllupslokale, som Thons første hotellkjøp. I tillegg til hotell, har Thon gjennom sitt lange forretningsliv også gjort stor suksess innen eiendom, restaurantbransjen, varehandel og industrivirksomhet.

Thon presiserer at de største avgjørelsene ofte blir tatt ved kjøkkenbordet, som for eksempel selve frieriet.

– Det gikk som det meste annet i livet vårt. Det enkle er ofte det beste sies det, og det lever vi opp til. Så det skjedde vel over en sparsommelig frokost, humrer Thon.

Trening før trivsel

ALDRI SUR PÅ TUR: Sissel Berdal Haga og Olav Thon elsker friluftslivet. Foto: Scanpix

I tillegg til sin nøkterne livsstil og forsiktige bruk av ressurser holder både Thon og Haga seg svært aktive, og er begge ivrige tilhengere av friluftslivet. I tillegg har de en streng TV-regel, kanskje til inspirasjon for andre?

– Nå når det røyner litt på med gange her, så har vi installert treningsapparater i TV-stuen. Hver kveld er det en times trening før det er tillatt å se på TV, forteller Haga bestemt mens Thon bekrefter.

Friluftsliv og treningsapparat hjelper gjerne på formen, men Thon er også fortsatt på arbeid hver eneste dag klokken syv. Ferie, det later han ikke til å ha behov for.

– Det er jo så spennende å være der og se hva jeg kan ta fatt på, så jeg kan nesten ikke komme fort nok på kontoret, ler Thon.

– Arbeid og fritid går jo litt over i hverandre. Mye av dette oppleves jo for oss som fritid fordi det er ikke belastende, men egentlig veldig moro. Men det er klart vi har ferie, i gamledager var vi gjerne på telttur, forteller Haga.