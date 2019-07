Allerede i 2007 gjorde Audi det klart at de ville være med i kampen om superbil-kundene. Det gjorde de med sin toseters verstingbil, R8. Med denne ville de gå i strupen på modeller som Porsche 911 og Lamborghini Huracan.

Og det klarte de! R8 tok raskt en posisjon.

Den har de tatt godt vare på - og nå er de godt i gang med andre generasjon. Den har fått en facelift – og toppmodellen har fått nytt navn. Tidligere het den V10 Plus. Nå heter den V10 Performance. I sammen slengen er effekten gått fra 610 til 620 hk.

Sammen med noen andre justeringer her og der, gjør det at V10 Performance blir bittelitt kjappere enn utgående V10 Plus. 0-100 km/t ekspederes på 3,1 i stedet for 3,2 sekunder.

Da kjenner du G-kreftene rive og slite i deg, på vei ut av lyskrysset!

Den første – og den siste

Vi har fått tak i den norske importøren sin V10 Performance-modell. En knallrød, en. Den sterke fargen i kombinasjon med sorte detaljer, gjør R8 ekstra rå å se på.

Som en liten bonus har vi faktisk klart å få tak i en utgave av "pappaen" til denne bilen, også. Nemlig en første generasjons R8. Den har V8-motor og manuell girkasse.

Bli med på kjøretur i begge bilene, og se litt på hva som har skjedd på disse ti årene. Én ting var ekstra moro med den "gamle" R8-en, se klippet så får du vite hva det var.

Audi R8 kler veldig godt kombinasjonen av rød lakk og sorte detaljer.Click to add image caption

Det er (heldigvis!) stadig flere nordmenn som kjøper seg superbiler. Her er noen av dem på treff i Lærdal:

