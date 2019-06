Sivilombudsmannen leverer en «særskilt melding» til Stortinget tirsdag. Dette er det sterkeste virkemiddelet ombudet har overfor Stortinget.

Bakgrunnen for meldingen er bruken av isolasjon og mangel på menneskelig kontakt for de innsatte i norske fengsler, skriver Sivilombudsammen i en pressemelding.

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, sier Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmann.

Bryter norsk lov

I meldingen blir det påpekt at staten ikke har kontroll på oversikten over isolasjonsbruk, svakt helsetilbud, dårlig oppfølging av psykisk syke innsatte og svake tilsynsordninger.

– Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning, skriver Falkanger.

Besøkt 19 fengsler

Ombudet besøkte i 19 fengsler i løpet av en fireårsperiode fra 2014-2018. Bakgrunnen for besøkene har vært å avdekke og forebygge umenneskelig eller nedverdigende behandling av de innsatte, skriver ombudet videre.

– Isolasjon og manglende menneskelig kontakt er skadelig og må begrenses, sier sivilombudsmannen. I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere, skriver Falkanger i pressemeldingen.