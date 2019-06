Da Donald Trump ble valgt til president i 2016, var det stikk i strid med hva de fleste trodde.

Etter seieren var i boks, gikk diskusjonen over på hvor lenge han ville klare seg før én eller flere skandaler ville felle ham.

Mange snakker om at «lynet ikke kan slå ned to ganger», men all erfaring tilsier at amerikanske presidenter sitter i to presidentperioder.

Gjenvalg

Men nå mobiliserer han for fullt for å få sin andre periode i Det hvite hus, og tirsdag vil han etter all sannsynlighet annonsere at han stiller til gjenvalg, under et valgmøte i Orlando, Florida.

Big Rally tomorrow night in Orlando, Florida, looks to be setting records. We are building large movie screens outside to take care of everybody. Over 100,000 requests. Our Country is doing great, far beyond what the haters & losers thought possible - and it will only get better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2019

Mandag offentliggjorde han sin nye valgkampvideo. Den er klippet sammen av klipp fra Trumps folkemøter med jublende tilhengere, og lyd av Trump som taler om hans hjertesaker. Under hele klippet ligger det dramatisk musikk.

Se videoen øverst.

Når Trump skal tale til sine tilhengere i Orlando, kommer taleskriverne trolig til å trekke frem presidentens to høyesterettighetsdommer-utnevnelser som en av presidentens viktigste seire. Trump kommer trolig også ta mest mulig av æren for at terrororganisasjonen IS er beseiret i Syria.

Dårlige meningsmålinger

Da avisen New York Times publiserte lekkede meningsmålinger som viser at Trump ligger dårlig an i nøkkelstater, hevdet Trump at dette var tall avisen fant på, men få dager senere fikk ABC News verifisert at Trump ligger langt etter den populære demokratiske presidentkandidaten, Joe Biden.

Biden, som har tapt presidentnominasjoner to ganger tidligere, var visepresident under Barack Obama, og har lang fartstid som senator.

Under folkemøter i forrige uke, fikk amerikanerne en forsmak på hvordan valgkampen kan bli. Ukvemsordene og fornærmelsene haglet. Mens Biden kalte Trump «farlig», gikk Trump løs på Bidens intelligens. Se video:

Blant demokratene har 20 kandidater utfordret Trump. Biden er den mest populære av dem.

Men det er ennå lenge til demokratene må bestemme seg for hvem de vil sende i ringen mot Donald Trump, men hvis ingen skandaler avdekkes, kan Biden bli en farlig utfordrer for Trump.

Trumps forsøk på å undergrave den tidligere visepresidentens intelligens, kan bety at han forstår hvor stor utfordrer han er.