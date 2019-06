– Stortingsflertallet bør skamme seg

Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

– De bør skamme seg hele gjengen. Både Venstre, KrF, Frp, Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet burde skamme seg og bli bevisst de vedtakene de gjorde i 2016, som gjør det mulig å sende ut søsken til et land i bomberegn.

Venstre og KrF ser til Ap

I helgen tok Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, til orde for at å reforhandle asylforliket.

– Jeg er forskrekket og ber virkelig innstendig særlig Venstre og KrF i regjering trekke i nødbremsen og ta en ny debatt på hvilke menneskelige hensyn det skal legges vekt på i innvandringspolitikken, sa hun til NRK.

Den invitasjonen takket Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF ja til.

– Venstre har lenge hatt et engasjement for de lengeværende asylbarna. Hovedregelen er at de som har vært her i 4,5 år skal få bli i landet. Jeg registrerer at mange politikere har engasjert seg i Abassi-saken, som er hjerteskjærende, sa Venstres Guri Melby fra talerstolen.

VIL ENDRE LOVVERKET: Guri Melby. Foto: Terje Pedersen

Hun sier Venstre håper på nye samtaler om asylforliket.

– Politikken regjeringen fører er basert på et bredt forlik på Stortinget og dersom stortinget er misfornøyd, er det Stortinget som er nødt til å endre det. Jeg håper det er mulig å få samtaler om det her, og Venstre mener saken viser at det er nødvendig med flere oppmykninger for de lengeværende asylbarna.

Innvandringspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti Torhild Bransdal ønsker også endringer i regelverket.

– Som stortingspolitikere skal vi ikke behandle enkeltsaker, men enkeltsaker er en utmerket anledning til å heve blikket litt. Finner vi ut at det virker slik det ikke var tenkt å virke, har vi et ansvar for å gjøre noe, sa Bransdal.

– Vi må spørre om det er riktig å returnere barn uten omsorgspersoner til et land som blir karakterisert som verdens farligste, fortsatte hun.

Frp: Uaktuelt med liberaliseringer

Jon Helgheim sier Frp også er åpne for å diskutere asylforliket, men sier det er helt uaktuelt å gjøre oppmykninger.

– Det er naturlig at de peker på Arbeiderpartiet. De er en nyttig støttespiller hvis de vil myke opp politikken.

Han sier saken viser at det er rom for raskere saksbehandling og utsending etter avslag.

– Jeg er åpen for at vil sette oss ned og diskutere. Vi vil diskutere ytterligere innstramninger og sende ut folk raskere, slik at vi ikke havner i en slik situasjon som dette. Det er også rom for å gjøre terskelen for å få permanent opphold høyere, sier Helgheim.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani sa fra talerstolen at Arbeiderpartiet er åpne for å reforhandle asylforliket hvis regjeringen ønsker det.

Samtidig sa han at et Arbeiderpartiets ikke har noen ønske om å endre dagens regelverk på dette området.

– Per nå er situasjonen at regjeringen er uenige med regjeringen og det er ikke første gangen når det kommer til asylpolitikken, sa Ap-politikeren.