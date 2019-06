Norge videre i VM etter dramatikk mot Sør-Korea

Ny straffe - Graham Hansen ut med skade

Fire minutter etter pause gikk Graham Hansen i bakken innenfor Sør-Koreas 16-meter, og dommer Beaudoin pekte nok en gang på straffemerket.

Denne gangen var det Isabell Herlovsen som satte ballen i nettmaskene, men ikke mer enn så vidt. Keeper Kim gikk enda en gang riktig vei og fikk denne gangen hanskene på ballen. Men ballen gikk via stolpen og i mål til 2-0-ledelse for Norge, og Herlovsen kunne juble for sitt første mål så langt i VM.

Men mens resten av Norges spillere jublet for scoring, satt Graham Hansen med tårer i øynene på benken. Det som så ut som et overtråkk, samtidig som at Chae-Rim Kang tråkket på foten hennes, førte til at Barcelona-spilleren måtte ut med skade. Omfanget av skaden er ikke klart.

Sør-Korea reduserte

I det 77. minutt kom scoringen Sør-Korea hadde ventet på etter flere sjanser i første- og andreomgang. Det norske forsvaret hang ikke med på notene, og alene med Ingrid Hjelmseth gjorde Min-Ji Yeo ingen feil da hun reduserte til 1-2. Dermed var det full spenning i kampens siste 13 minutter pluss tillegg.

Sør-Korea var svært nære utligning like før slutt, men Norge kunne puste lettet ut og feire plass i åttendedelsfinalen.