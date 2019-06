Den første uken i juni bekreftet Norges Skiforbund at de sammen med Henrik Kristoffersen hadde avsluttet den rettslige prosessen.

Samtidig undertegnet 24-åringen en treårig avtale med landslaget. Alpinesset fikk beholde flaskeavtalen med Red Bull, og fikk oppfylt ønsket om et eget opplegg utenfor renn.

Bak ligger flere konfliktfylte år og en lang rettssak.

– Det var absolutt verdt det. Jeg tror at det er sunt å få ting opp på bordet. Utvikling kommer av at en tenker litt nytt. Selv om vi ikke tenker helt nytt ennå, er vi i hvert fall på vei. Jeg tror at folk begynner å tenke over det. Jeg ser veldig positivt på det for alle parter, sier Henrik Kristoffersen til TV 2.

Nå får han sin far, Lars Kristoffersen, og Einar Witteveen som trenere. I tillegg får han en assistent fra Skiforbundet i vinterhalvåret, to servicemenn fra sponsoren Rossignol og hjelp fra Red Bull på helsebiten «utenfor store skader».

24-åringen tror at han nå har teamet han trenger.

– Jeg har kjørt verdenscup i sju-åtte sesonger, og skal holde på med dette i åtte-ti år til. Jeg tror at det er viktig å ha litt variasjon. Gjør en det samme hele veien, blir en sannsynligvis like god. Man lærer mye av å tørre å prøve og feile litt, mener Kristoffersen.

Tror han får oppfylt helikopter-ønske

I januar venter et heftig program for Rælingen-utøveren med fire renn på åtte dager. Der rivalen Marcel Hirscher har fått helikoptertransport mellom konkurransene, har Kristoffersen kjørt bil.

24-åringen tror at han nå kan få de samme godene av Red Bull.

– Det må du nesten spørre Red Bull om, men jeg tror at det skal ordne seg, svarer Kristoffersen.

– Det er fire renn på åtte dager. Det er rimelig tøft når en forhåpentligvis skal på premieutdelinger, pressekonferanser, dopingkontroller, startnummertrekninger og alt mulig sånt. Det tar mye tid og energi, påpeker han.

– Ser det ut som at det løser seg?

– Ja, jeg tror at det løser seg. Kan du bruke én time på å reise istedenfor åtte, sier det selv selv at det er gunstig.

– Det blir i hvert fall en del hjelp. Kjører du både slalåm og storslalåm på høyt nivå og er topp sju i begge to, er det mye annet som stjeler strøm. Å klare å hente så mye energi som mulig og gjøre ting så effektivt som mulig, kan utgjøre en stor forskjell på slutten av sesongen, fortsetter han.

– Fortsatt landslagsutøver

Lars Kristoffersen håper at stridsøksen nå er begravet for godt.