Forrige uke ble Trond Giske innstilt som ny styreleder i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganiasjon (AØF) av valgkomiteen. Mandag kveld vant han avstemning og er dermed styreleder i organisasjonen som blant annet eier Folkets hus.

Like etter innstillingen ble kjent, kom det inn benkeforslag om at daværende styreleder, Tore Helgesen, skulle fortsette.

Giske vant med 36 mot 29 stemmer mandag kveld, men ikke uten dramatikk. Like etter avgjørelsen trakk to kvinnelige styremedlemmer seg i protest, skriver Adresseavisen som først omtalte saken.

Helgesen som tapte valget bekrefter over Adresseavisen at to kvinnelige medlemmer trakk seg.

– To av styremedlemmene som satt i styret har trukket seg etter at Giske ble valgt. Så nå foregår det en ny prosess for å få inn kvinner i styret, sier Helgesen til avisen.

De to medlemmene må erstattes, og dette skjer på et ekstraordinært årsmøte i høst.

Giske selv var veldig rolig over avgjørelsen. Han var ikke tilstede under hele opptellingen fordi han måtte rekke et fly.

– Dette er ikke et verv jeg har bedt om, så jeg er ganske avslappet, sa han til avisen rett før han forlot salen.